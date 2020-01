Expectativa ante incremento de la tarifa del transporte

Tuxtla se encuentra a la expectativa del incremento al costo del transporte público, con el cual gran parte de la ciudadanía ha mostrado que no se encuentra a favor.

Recordar que, durante las últimas semanas del año pasado se dio a conocer que el costo del pasaje del transporte colectivo aumentaría al arranque de este 2020.

Al respecto, algunos tuxtlecos se han pronunciado en contra con el argumento de que dicha acción impactaría directamente a sus bolsillos; incluso, los mismos conductores han precisado que a ellos el incremento de la tarifa no les beneficia.













Porque los únicos que resultan beneficiados son los patrones, nosotros como choferes no ganamos nada (…) y no es justo porque a nosotros no nos sirve de nada como choferes, los que se benefician son los dueños de las concesiones, expresó Juan "N", conductor de una de las rutas de la zona oriente de la capital.





Por su parte, los concesionarios han señalado que con esta modificación podrán avanzar al mejoramiento de sus unidades y con ello un mejor servicio a la población que, por años, ha tenido que soportar el uso de unidades en pésimo estado.





“Sí nos preocupa porque, aunque se habla de un peso o un peso con cincuenta centavos, es dinero que tendremos que gastar, y si sumamos el uso de por lo menos dos colectivos diarios, a la semana ya significa un gasto importante”, destacó un usuario tuxtleco.

La población está consciente del incremento aunque no están a favor, por lo que esperan que, de darse, realmente se mejoren las condiciones del servicio del transporte en la modalidad de colectivo.

/TG