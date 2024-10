Indígenas de Pantelhó firmes ante la falta de acuerdos con el Gobierno

Por segundo día consecutivo indígenas del municipio de Pantelhó en la región Altos de Chiapas se mantienen en la plaza central frente a Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez, en demanda de que sea aprobada su propuesta de presidente del concejo municipal de ese lugar, Julio Pérez Pérez, y reiteran su desacuerdo por el concejo municipal designado por el Congreso del Estado el pasado 30 de septiembre.

Don Alberto Cruz Gómez uno de sus representantes en conferencia de prensa en la plaza central fijó la postura de los manifestantes, rechazo total al concejo municipal y que sea aceptada la propuesta de la población de designar a Julio Pérez Pérez, para que gobierne los próximos tres años, las nuevas autoridades municipales debían asumir el cargo el 1 de octubre de este año.

El concejo municipal designado por el Congreso del Estado a través de la Comisión Permanente de la LXVIII que concluyó funciones el 30 de septiembre es integrado por concejal presidente, Juan Gómez Santiz; concejal síndica, Marta Ovilia Trejo Hernández; concejal regidor, Alberto González Santiz; concejal Regidora, rebeca Cortés Hernández y concejal regidor, Rubén Herrera Gutiérrez.

"Yo siempre he dicho lo que está sucediendo en nuestro municipio, los mestizos andan matando a la gente, pero cuando lo mandan la gente lo ponen encima encima de nuestros compañeros indígenas, no dicen que ellos están matando a la gente, llegan a matar en la casa, hasta con bebés lo hacen matar por eso ahorita quieren gobernar el municipio pero la gente no quiere por eso queremos que entre Julio Pérez Pérez para que gobierne nuestro Pantelhó", expuso Cruz Gómez.

En las gradas de acceso de la plaza central a Palacio de Gobierno, añadió que en este momento no hemos tenido resultados del gobierno del estado, "a lo mejor han recibido tantos millones de pesos, porque el Alberto González Sántiz nunca hizo responsable del pueblo, sin obras estamos en este 2024, ninguna obra se hizo, nada más mandó a matar a nuestros compañeros, porque tiene dinero manda a pagar aquí en el Congreso por eso quiere ganar otra vez".

El pueblo ya no quiere, basta con tanta violencia. La mayoría de nosotros quiere a Julio Pérez Pérez, a Alberto González Sántiz ya no lo quiere la gente porque no se hizo responsable y traicionó la la unidad, traicionó el pueblo, todo lo hizo así, los manda a matar, el 29 de agosto mandó a matar a personas, junto con Mateo López, manda a emboscarlos.

Dijo que él es sobreviviente de una emboscada en la que asesinaron a sus compañeros y otros quedaron lesionados, por ello no desean que gobiernen quienes se han dedicado a agredir a la población, es nuestra determina, y queremos ser escuchados.

