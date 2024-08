¡Héroe sin capa! Joven ayuda a mascotas abandonadas por crimen organizado en Chicomuselo

En el municipio de Chicomuselo, ante la violencia por disputa de territorio entre cárteles, familias enteras huyeron sus casas provocando el abandono de miles de animales, los cuales se encuentran en situación de calle por lo que Alexander, un joven de 17 años junto a su familia han tomado la iniciativa de alimentar a todos ellos.

En entrevista para este medio Alexander mencionó que son cerca de 3 mil animales que se encuentran desamparados. Él, su mamá y su hermana, recorren las calles de Chicomuselo para alimentar a los que pueden; mientras tanto ha comenzado una pequeña campaña para recaudar fondos y poder comprar el alimento necesario para los animales.

Cerca de 3 mil animales se encuentran sin hogar / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

"Muchos no están aguantando, una por la tristeza de que quedaron abandonados se han muerto, y otros pues por hambre y sed, aparte no sólo son los de la calle hay otros encerrados en la casa, se escuchan los ladridos, pero pues ahí ya no podemos entrar," explicó el joven.

Ante ello el joven comentó que es difícil encontrar tanto alimento para ello como para el de los animales, ya que todo está cerrado, las calles están solitarias, negocios cerrados y tienen que ir a las afueras donde hay proveedores que les venden el alimento y tiendas para que ellos también compren.

Alexander junto a su familia aún se encuentran en Chicomuselo, pues asegura que no les da su corazón para dejar a sus aves de corral, perritos y gatitos: "No nos quisimos ver crueles y sin sentimientos (...) la situación está un poco tranquila, es que son días en que esta tranquilo, días en que se pone tenso el asunto."

Para realizar la colecta de alimentos, ellos están pidiendo el apoyo de la ciudadanía a través de transferencia, ya que no hay manera de que puedan llegar hasta la cabecera, por lo que tiene que salir a las orillas del municipio a comprar, ahí un proveedor se los proporciona.

Finalmente invitan a la ciudadanía que quiera aportar un granito de arena para estos animales que se están muriendo por la escasez y de tristeza, aportar la cantidad que deseen donar al número de cuenta 4152 3142 7154 9126 BBVA.

