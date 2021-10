Familia busca a su hija desde hace 13 meses, piden ayuda en Tuxtla Gtz

Desesperado padre de familia busca a su hija Nayeli "N" de 12 años desde hace 4 meses le llegó la noticia que había aparecido, pero no se le reintegró a su familia, hace 3 días estando en las instalaciones de la Procuraduría del DIF Estatal para solicitar su apoyo, acudió la menor para pedir perdón a su familia, la vio su madre y hermana para decirles que es explotada en Tuxtla Gutiérrez y que está embarazada.

Desde el momento de la desaparición dimos parte al agente municipal, a la presidencia municipal de Copainalá y al ministerio público, tras trece meses de búsqueda no hemos logrado encontrarla, cuando se nos informó que estaba localizada no se nos proporcionó información, ni se nos dijo de donde llegaba la noticia, ni quien la emitía, narró en entrevista en la plaza central de la capital.





En el momento en que yo estoy declarando en las instalaciones de la Fiscalía para Desaparición de Personas en Tuxtla Gutiérrez, una de mis hijas, Alejandra "N", me reporta que la niña está afuera de esas instalaciones, lo mismo me dice uno de los servidores públicos, mi esposa Hermelinda "N" y mi hija la mayor viene saliendo de la Fiscalía, solo alcanzó a decirles que la perdonaran, que estaba sufriendo mucho, y que la maltrataban en Tuxtla Gutiérrez.

Mencionó que cuando su hija hablaba con su madre y hermana, llegó una mujer y se las arrebató, se la llevaron sin saber a donde, sin poder seguirlas, no sabemos a dónde se la llevaron, quienes, ni como, ni porque, se trata de una gran injusticia, no nos la han reintegrado, exigimos justicia, que nos la devuelvan. La familia es de escasos recursos económicos y no cuentan con recursos necesarios para hacer la búsqueda por su cuenta.