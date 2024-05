Familia les niegan renta por recolectar botellas y chatarra en Tuxtla

Tuxtla Gutiérrez.- Una familia se encuentra viviendo en la calle debido a que no han sido aceptados por ningún arrendador debido a su situación económica y a su trabajo, lo que denuncian como discriminación.

En una entrevista exclusiva, Edith Marisela Hernández González señaló que han buscado varias casas para habitar, sin embargo, han sufrido discriminación debido a su trabajo, maltratos y faltas de respeto, lo que les ha impedido obtener un lugar de alquiler.

"La gente no quiere rentarnos un lugar, a mí me faltan el respeto los hombres, la gente no nos quiere rentar porque nos dedicamos a recolectar botellas, chatarra, todo lo relacionado con el reciclaje", expresó Edith.

Por su parte, Don Alberto Barrios Penagos, padre de familia, mencionó que debido al rechazo de la sociedad, su esposa entró en depresión, ya que muchos arrendadores han faltado al respeto tanto a su hija como a su esposa.

"Hay muchos hombres con prejuicios que acosan tanto a mi hija como a ella (su esposa), incluso he tenido que pelear con ellos porque abusan queriendo agarrar a mis hijos o a ella", declaró Don Alberto.

Asimismo, aseguró que, aunque tienen familia en la ciudad, también han sido objeto de abuso por parte de ellos, llegando incluso a intentar quitarles a sus hijos.

"Los dos estamos un poco afectados psicológicamente debido al trauma y al miedo. Cuando vemos a alguien acercarse, huimos, tememos que nos hagan daño", añadió Don Alberto.

El señor mencionó que desean poder alquilar una casa para tener un refugio donde vivir, sin embargo, la gente les ha puesto obstáculos debido a su trabajo al momento de negociar.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la discriminación está en aumento. Según los resultados de la más reciente Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), difundida por el INEGI, el porcentaje de personas que reportaron haber experimentado actos discriminatorios aumentó del 20.2 % al 23.7 % entre 2017 y 2022, lo que representa un incremento del 17.4 %.

