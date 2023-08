Familia venezolana deambula en búsqueda del sueño americano en Tuxtla Gutiérrez

Una familia de seis integrantes deambula por las plazas de Tuxtla Gutiérrez, sombrea bajo los árboles mientras pide ayuda económica a la población, su aspiración es llegar a los Estados Unidos, salieron de sus lugares de origen hace tres meses.

En ese sentido, Carmen Josefina Carmona, explica que la primera acción es dar gracias a Dios por la solidaridad de la gente, la colecta que hacen diario les sirve para el sustento y poder ahorrar para comprar boletos de autobús que los lleve a la Ciudad de México, no conoce a nadie en Chiapas, ni en el país, ni modo nos Unión Americana, pero confían en llegar y poder triunfar.

En entrevista dice que le pide a Dios que no haya más gente que sufra y pase lo que ellos están viviendo, en su país lo que se gana en un mes les sirve para comer un solo día, de manera que se sufre 29 días del mes, está crisis los ha orillado a migrar, se la han pasado solicitando la ayuda de la gente de pueblo en pueblo, y en la capital de Chiapas han encontrado la solidaridad de muchos.

Una familia de seis integrantes deambula / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Creen en Dios y con su misericordia van a llegar a su destino, Estados Unidos de América, han comprado un refresco embotellado y comparten entre los seis, cuatro adultos y dos niños, esposos, que han salido sin dinero, de 20, 22, 24 y 29 y niños de 3 y 9 años, el tramo de.mayor riesgo es la selva entre Colombia y Panamá, somos nosotros la esperanza de la familia, en el país de Venezuela se gana siete dólares al mes, ya se desea poder juntar para sus pasajes pues ya desean llegar a la Ciudad de México.

Puedes leer tambien: Pozol y Cohetes marcan la festividad en la Celebración en honor a San Bartolomé

Una familia de seis integrantes deambula / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Mientras tanto, Osiris Márquez cuenta que la vida para el migrante es complicada, no se lo deseamos a nadie, deseamos que la gente nos colabore con una moderna para juntas para los pasajes, salimos a triunfar y a nuestros hermanos de Venezuela les pido fuerzas, que no se dejen vencer, pero no también les digo que migrar es muy complejo, nos ven como riesgos, como agresores, pero nada de eso.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️