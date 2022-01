Familiares de desaparecidos de Pantelhó denuncian agresión por antimotines

Tuxtla Gutiérrez. Familiares de las 21 personas desaparecidas en el municipio de Pantelhó el pasado 26 de julio del año pasado denunciaron públicamente agresión de autoridades policiales.

Detallaron que el día de ayer se encontraban plantados sobre la parte trasera del palacio de gobierno del estado en la capital del estado cuando un grupo antimotín llegaron a agredirlos.

"Nosotros estábamos esperando una junta con la secretaria de gobierno Cecilia Flores "N" a las 5 de la tarde, pero como no nos atendieron exigimos que ingresar a hablar, fue cuando nos comenzaron a golpear y a aventar gas lacrimógeno" dijo una afectada.





Después de ser desalojados de la vía las víctimas se replegaron, los policías cerraron un cerco hecho con mamparas de láminas, para evitar el acceso hacía la puerta trasera del edificio público.

No queremos otro caso como el de Ayotzinapa, nuestros familiares ya pasaron más de 6 meses que el grupo paramilitar "El machete" se llevó a la gente y no tenemos respuesta, nadie nos atiende y todavía nos agreden, queremos con vida a las personas, no nos vamos a ir hasta tener respuesta, acá seguiremos en plantón indefinido en palacio, manifestó otra mujer que acompaña al grupo de personas.