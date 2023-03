Protestan frente a las 36 zona Tapachula en favor de militares detenidos en Tamaulipas

Tapachula se sumó a la convocatoria hecha a nivel nacional para marchar y protestar en favor de los derechos del personal militar detenido por estar involucrados en el caso de la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

A través de redes sociales se hizo la convocatoria a la movilización dirigida a militares en activo, retirados, familiares de los miembros de las fuerzas armadas y ciudadanía se les invitó a participar inicialmente en la Ciudad de México este domingo 12 de marzo, pero esa convocatoria fue replicada y de inmediato varias ciudades de la república mexicana atendieron el llamado para hacer movilizaciones simultáneas.

Aunque la concentración fue poca, los familiares de militares se manifestaron en la entrada principal de la 36 zona militar, quienes externaron que no se juzga igual a un criminal que agrede a un soldado que cuando este actúa en consecuencia de posibles delitos.

En entrevista a una de las manifestantes, que solo se identificó como familiar de un miembro de las fuerzas castrenses, expuso que la protesta es en apoyo a los militares procesados en Nuevo Laredo, pero en general en apoyo a las fuerzas armadas que han sido vejadas y golpeadas por el crimen organizado.

Señaló que tal parece que el comandante supremo, refiriéndose al presidente Andrés Manuel López Obrador apoya más a la delincuencia organizada que a los militares y que la vida de un delincuente es más valiosa que la de un soldado.

"Cuando un militar cae en el cumplimiento de su deber se trata de minimizar el hecho, sin embargo, cuando un presunto delincuente es abatido el gobierno rápidamente apoya a la familia y encarcela a los militares, esto no es justo porque si no se les apoya ni la autoridad ni el pueblo mejor que los encuartelen", abundó.

Detalló que haymuchas imágenes de como delincuentes vejan, someten, golpean a militares, los transgresores debidamente identificados, pero no son sometidos a proceso a pesar de las evidencias allí no intervienen los organismos de derechos humanos que prefieren defender a los transgresores de la ley que deberían tener derechos restringidos y no menospreciar la actividad militar.

Indicó que es importante sumarse a este tipo de acciones para que el gobierno reflexione sobre la actuación de los elementos que se encuentran prácticamente indefensos ante el crimen organizado, que además es protegido por malos servidores públicos.

Co respecto al hecho en que fueron detenidos los militares en Nuevo Laredo, se ha informado que estos antes de la agresión habían escuchado disparos de arma de fuego y después detectaron la camioneta blanca que circulaba a exceso de velocidad, con luces apagadas y sin placas en la que viajaban los jóvenes y en el que según la versión militar al escuchar un segundo disparo los militares abrieron fuego, aunque en la inspección del vehículo no se encontró ningún arma de fuego.

Los militares fueron sometidos a proceso por desobediencia, las instituciones armadas pidieron imparcialidad y transparencia en el juicio, aunque el mandatario nacional en torno a este caso dijo que el gobernó no permite ejecuciones extrajudiciales, sin embargo, se ha señalado con insistencia que entre los jóvenes abatidos podrían tener nexos con grupos criminales