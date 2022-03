Familiares de retenidos en Altamirano exigen libertad manifestándose

Familiares de las 47 personas retenidas en el municipio de Altamirano solicitan al gobierno federal, estatal y municipal la liberación tras haber sido privadas de su libertad desde el 7 de febrero del 2022, con quienes han perdido comunicación, desconocen de su estado de salud, si están con vida o no, así como el lugar donde se encuentran, no sabemos si están dentro o fuera del lugar, afirmó Adriana Hernández Sánchez, familiar de uno de los secuestrados.





“Ya no sabemos qué hacer, necesitamos el apoyo del gobierno del estado, nosotros no sabemos del paradero de hermanos, esposos e hijos, las instituciones del Estado Mexicano no nos han dado respuestas, algunos funcionarios de gobierno nos dicen que están en eso, pero que el asunto va para largo, algunos se han puesto mal pro problemas del corazón”, agregó en entrevista.

No sabemos quienes nos han atendido pero su respuesta es que el problema es político y no hay mucho qué hacer, algunos pertenecen a la empresa de abarrotes “La Y Griega”, de esta empresa suman seis compañeros, queremos respuestas concretas, queremos a nuestros familiares de vuelta en casa, suman 47 detenidos en total, de todos no se sabe de las condiciones, destacó.









Hemos llegado a la plaza central de Tuxtla Gutiérrez porque nuestros familiares siguen secuestrados en el municipio de Altamirano, queremos que sean liberados por las instituciones del Estado Mexicano, son procedentes de varias empresas, La Y Griega, Pepsico, Boshito, Diconsa, Lala, Yacult, Sabritas, Café Nueve Estrellas, entre otras, añadió Julia López Mendoza.

“El problema no es nuestro, es político y de otra índole seguramente, y le pedimos al gobierno que ya lo resuelva, queremos a nuestros familiares de vuelta, no es posible que esté pasando esto, queremos soluciones, nuestros familiares solo fueron a trabajar, pasaron por ahí porque es su ruta, queremos que hagan algo por el pueblo”, abundó.

Los problemas políticos de Altamirano, en la región Selva de Chiapas, tienen que ver con los problemas políticos que derivó en la desaparición del ayuntamiento constitucional electo en los comicios del 6 de junio del 2021 y desaparecido en octubre por el Congreso del Estado, luego de asumir el cargo el 1 de octubre, lo que dio paso a la conformación de un concejo municipal.