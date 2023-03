Familiares de víctimas de feminicidio se manifiestan frente a la FGE

A pesar de la declaratoria de alerta por violencia de género emitida en 2016 para los municipios más violentos del estado, la violencia contra las mujeres sigue siendo una realidad en todo el estado de Chiapas. Según la representante del colectivo Mi Útero Feliz, Patricia Sánchez, desde 2016 hasta 2022 se han reportado 1,302 muertes violentas de mujeres. Sánchez afirma que el sistema de procuración y administración de justicia de la entidad revictimiza a las mujeres y no hay justicia para las víctimas.

Las familias de las víctimas exigen justicia, pero señalan que las autoridades no ponen de su parte para que esto suceda. Algunas familias han estado luchando por años por la justicia para sus hijas y hermanas, pero aún no han visto resultados. La falta de capacitación del personal en la perspectiva de género es una de las principales críticas que hacen las familias de las víctimas.

"No se puede parar la violencia por un sistema estructural, por una sociedad machista, estructural, patriarcal, la reparación del daño no ha funcionado, no ha bajado la incidencia delictiva, el sistema de justifica es muy burocrático, siempre buscan culpar a las mujeres de lo que les pasa, no existe personal capacitado para juzgar con perspectiva de género."









En el lugar también se encontraban las familias de algunas víctimas de feminicidio cómo lo fue Paola Yazmin, quien fue encontrada dentro de una sistema en la Escuela David Gómez en Tuxtla Gutiérrez, este 8 de marzo se cumplen tres meses del crimen. También estaba la familia de Wendy Lizet, otra víctima, quienes señalaron que es desgastante la exigencia de justicia, pues las autoridades no ponen nada de su parte. Wendy fue asesinada en el 2012 y hasta el momento no hay sentencia para el feminicida, había salido libre, lo volvieron a detener pero no le han dictado sentencia.

A su vez, un familiar de Yury, víctima de feminicidio expuso que lamentablemente los agresores tienen acceso al amparo, evaden la reparación del daño que la ley otorga a las familias.









El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las familias de las víctimas se manifestaron frente a la Fiscalía General del Estado para exigir justicia y para recordar a sus hijas y hermanas que fueron víctimas de feminicidio. El reclamo de las mujeres es claro: justicia para las víctimas y ninguna asesinada más.

La representante de la red de familias víctimas de feminicidio, Selene Domínguez, dijo que no hay justicia por la Fiscalía General del Estado, ni por el Poder Judicial del Estado, los ministerios públicos no tienen preparación, suman más de seis mil carpetas de investigación en rezago, las mujeres son doblemente víctimas porque no se les atiende y esto genera más criminalidad.









Otra familia de víctima de feminicidio narró que sigue sola, tras el crimen cometido en Pijijiapan contra su hija Dayra Jiménez, su dolor en el corazón sigue muy profundo y espera justicia, esa es su aspiración, han pasado cuatro años y su lucha será hasta las últimas consecuencias.

Otra madre con tristeza expuso que a su hija la mataron militares, Brenda, y su partida sigue causando gran dolor, y se evidencia falta de resultados en procuración y administración de justicia con enfoque de género y de derechos humanos, estamos dejando solas a las víctimas. "Ni una más, ni una más, ni una asesinada más".

El reclamo de las mujeres a las puertas de la Fiscalía General del Estado en el libramiento norte oriente es: Justicia, justicia, justicia, justicia. Ni una más, ni una más, ni una asesinada más ".