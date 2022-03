Familiares demandan libertad inmediata de retenidos en Altamirano

Se cumple un mes del secuestro de 47 personas en el municipio indígena de Altamirano por problemas políticos; familiares y amigos marchan en Tuxtla Gutiérrez, una vez más, para exigir al Estado Mexicano la libertad inmediata. Temen por sus vidas, pues reciben constantemente amenazas de muerte, son intimidados que les rociarán gasolina y les prenderán fuego, expuso Adriana "N".

En la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, dijo que vienen familiares de compañeros trabajadores de empresas de Comitán de Domínguez, nos pone en qué pensar que les quiera hacer daño, no es justo, no es posible, no es culpa de ellos, no hemos tenido acercamiento, es lamentable lo que pasa, la empresa La Y Griega nos apoyado en lo que puede, pero hacer justicia le toca a las instituciones, expuso.









Dio a conocer que después de esta segunda marcha en Tuxtla Gutiérrez, el siguiente paso es viajar a la Ciudad de México para exponer el problema en la Presidencia de la República, queremos la intervención del presidente, Andrés Manuel López Obrador, ya es desesperante la situación, es una tristeza enorme y una angustia fuerte, es lamentable lo que está pasando, son 19 trabajadores y el resto de los 47 son personas de la región.





Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





La exigencia a las autoridades federales, estatales y municipales es que ya se apuren a resolver este grave problema, no pueden estar en riesgo la vida de personas por problemas políticos y sociales que generaron otros, y que es responsabilidad del Estado Mexicano resolver en lo inmediato, la exigencia es de justicia, seguridad, protección, no vemos negociación, no vemos mesas de diálogo, queremos solución.

El conflicto social de Altamirano tiene que ver con el proceso electoral del 2018, cuando en las elecciones del 1 de julio ganó por el Partido Verde Ecologista de México, Roberto "N", rechazado por muchas comunidades y para el 6 de junio del 2021, el mismo partido postuló a su esposa, Gabriela "N" que asumió el cargo el 1 de octubre pero 20 días después lo desaforó el Congreso del Estado y nombró un concejo municipal.