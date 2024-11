Casi nueve años después familias desplazadas de Chenalhó siguen sin recibir justicia

Están por cumplir nueve años de haber sido expulsados de sus hogares en el ejido Puebla en el municipio de Chenalhó en la región Altos de Chiapas, un total de 54 familias con 256 personas, y no han tenido acceso a la justicia, no se han generado las condiciones por el regreso en condiciones dignas y seguros, tampoco para la reubicación, informó la representante Aracely Cruz López.

Lee más: Cumplen dos años de desplazamiento forzado de indígenas tsotsiles en San Pedro Chenalhó

Narra que viven en un campamento en la cabecera municipal de San Cristóbal de Las Casas, lamentablemente en entrevista que no hayan encontrado justicia desde el desplazamiento del 26 de mayo del 2016, acumulan casi nueve años de lucha, de queja, de demanda, de recurrir a las autoridades en Chiapas, en México y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no han tenido atención.

Cuenta que fueron expulsados después de las elecciones locales del 2015 cuando se les pidió ejercer su derecho al voto por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y en el cargo del ayuntamiento los ganadores de la contienda les pidieron abandonar sus casas y al negarse fueron expulsados violentamente dejando viviendas, cosechas, bienes muebles e inmuebles, parcelas y sus demanda ante la Fiscalía General del Estado nunca han procedido.

Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Dice que persiste el dolor y la impotencia, el día de la expulsión su padre don Guadalupe Cruz, perdió la vida por proyectil de arma de fuego, mientras que la denuncia por homicidio, despojo, desplazamiento y amenazas no han procedido, en mayo del 2025 se van a cumplir nueve años de la violencia en contra de las familias y no ha habido la atención, la reparación de daño, no condiciones para el regreso a casa.

Municipios Familia desplazada en Chanal denuncia amenazas y quema de su vivienda

"No hay justicia, aún seguimos en pie de lucha y viviendo en el campamento, no hay nada de solución, es algo muy complicado, difícil de entender, aquí andamos aún en busca de la razón y la justicia que nos asiste pero no la encontramos", expuso la representante, insiste Aracely Cruz López.

Las personas desplazadas llegaron de San Cristóbal de las Casas antes de las 10 de la mañana y la mayoría desayunó en la plaza del cinco de mayo, luego tomaron la avenida central y caminaron hacia la plaza central de Tuxtla Gutiérrez para solicitar a los tres poderes del estado y a los tres niveles de gobierno justicia.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️