Familias víctimas de feminicidios siguen clamando justicia

La presidenta de la Fundación Karla Velasco, Maricruz Velasco Nájera, sigue clamando justicia por todos los feminicidios que se han cometido en Chiapas, unas 1,600 muertes violentas del 2016 al 2024; tan solo en este año suman 28 casos.

Desde su recinto en el norte de Tuxtla Gutiérrez, en el espacio dedicado a las víctimas, afirmó que nuestro país está en un punto de alerta roja por los feminicidios y que no se quieren dar a conocer ni hacer justicia.

"Desde la fundación estamos molestos, enojados por toda esta actitud feminicida que hay. Mi hija es la razón por la que lucho. Me llena el corazón de mucha impotencia y rabia por el suceso de encontrar a Erika sin vida, en Palenque, de tan solo 23 años. Llevaba todo un proyecto de vida que se le arrebató junto con su nena. Esto indigna como sociedad y, sobre todo, a nosotros como familias víctimas de feminicidios, nos llena de rabia, impotencia y coraje".

Hoy quiero decirle a toda la sociedad de Chiapas y del país entero que no hagamos como si no pasara nada, está pasando. "Yo soy una familia que está sobreviviendo al feminicidio de su hija, ocurrido hace ya cerca de siete años. He cambiado, hay desesperación, por todo lo que he caminado para poder tener acceso a la justicia".

Hay un desgaste económico, emocional y de salud, pero no podemos dejar de luchar. Jamás nos van a devolver a nuestras hijas. Tenemos derecho a la verdad. No vamos a permitir más atropellos hacia los derechos de las familias víctimas. Queremos que se le dé cárcel al feminicida de Erika Jiménez Gómez, Luis Giovanni "N". Su agresor no solo mató a Erika, sino también a la bebé. No porque la familia tenga poder político y económico quieren pasar por encima de los derechos de la familia de Erika.

"Nosotros no vamos a permitir que se violen nuestros derechos, necesitamos acompañamiento y seguridad. Si a la familia le pasa algo, hacemos responsable al Ayuntamiento de Palenque y a la Fiscalía de Palenque. No vamos a permitir que al feminicida lo quieran hacer pasar por loco y meterlo a una clínica psiquiátrica. Queremos todo el peso de la ley. Queremos para todos los feminicidas un castigo ejemplar", insistió Maricruz Velasco.

"Queremos pena vitalicia para asesinos seriales. Tenemos el segundo lugar en feminicidios en Chiapas. Enérgicamente no queremos obstrucción, dilación ni manipulación de la justicia. Queremos una justicia pronta y expedita. Todos los involucrados deben ser castigados", dijo Claudia Sheinbaum Pardo. "Es tiempo de mujeres. Si ella gana, llegaremos todas, pero no ha sido posible. Faltamos muchas sin acceso a la justicia. Le exigimos que voltee a ver a Chiapas. No estamos seguras las mujeres. Queremos seguridad y que la Cuarta Transformación llegue a las mujeres", reiteró.

"Hay un desgaste económico, emocional y de salud, pero no podemos dejar de luchar", señalan familiares / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

