Fanáticos esperan la venta de boletos para el concierto de Alfredo Olivas

Desde el día de ayer, fanáticos se enteraron de que ya saldrían a la venta los boletos de Alfredo Olivas, quien se presentará este 13 de diciembre en el foro Chiapas de la ciudad capital. Con colchonetas, mecedoras y casas de campaña, es como durmieron en las afueras del hotel Hilton.

A través de una lista, jóvenes se han estado organizando para la compra de boletos; hasta ahora van arriba del número 85, donde se pueden observar largas filas. De acuerdo con José Alejandro, quien es el número 2 de la lista, comentó que acudió desde las 3:00 de la madrugada, mientras otros comenzaron a unirse el día de hoy desde las primeras horas.

Los precios de los boletos estarán en:

ZONA FAN $5,500

$5,500 ZONA DIAMANTE $3,300

$3,300 ZONA VIP $2,750

$2,750 ORO $2,200

$2,200 PREFERENTE $1,320

$1,320 GENERAL $770

En entrevista, Paola, una de las jóvenes que acudió desde las 7:30 horas, mencionó, ocupando el lugar 49 de la lista: "Soy fan de Alfredo Olivas, de hecho, iba a venir más temprano, pero como tenía clases, dije: 'terminando laboratorio vengo', y dije: 'no, no, no tengo que ir por mis boletos'".

Fanáticos esperando la venta de boletos / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas Fanáticos esperando la venta de boletos / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas Fanáticos esperando la venta de boletos / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas Fanáticos esperando la venta de boletos / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas Flyer del concierto de Alfredo Olivas en Tuxtla Gutiérrez / Foto: Feria Chiapas 2024

De acuerdo con Paola, esta es la segunda vez que estará presente en un concierto del cantante regional mexicano, donde la primera vez que fue, justo asistió en su cumpleaños, por lo que asegura que fue un regalo para ella. "Se me hace padre que traigan a este tipo de artistas; bueno, a mí me gusta mucho Alfredo Olivas (...) Justamente vino el año pasado y lo padre fue que vino el día de mi cumpleaños".

Mientras tanto, los asistentes que ya están en la espera de la venta de boletos les indicaron que será hasta las 11:00 horas que inicien la venta. Algunos incluso se salieron del trabajo o faltaron para poder adquirir su boleto e incluso no quisieron salir a cámara para no ser despedidos o recibir un llamado de atención en su centro laboral.

