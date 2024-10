Feligreses con devoción por la llegada de la reliquia de San Judas Tadeo

Este lunes inició en la Catedral de San Marcos la fiesta litúrgica por la llegada de la reliquia de San Judas, una pequeña parte de su brazo, traída desde el Vaticano, por lo que feligreses desde muy tempranas horas asistieron a la misa, además de formarse para poder acceder a bendecir los santos, imágenes y llevarle flores.

Una de las feligreses que se encontraba en espera para pasar aseguró que asistía con mucha fe, pues este santo es considerado el patrón de los casos difíciles, motivo por el cual llegó a venerarlo.

"No tengo ninguna experiencia, pero vengo a venerarlo (...) se siente algo maravilloso para nosotros el poder tener una parte de su cuerpo", comentó la feligresa.

Mientras que Martha Ríos no contuvo la emoción y, con los ojos cristalinos, nos contó que es una fiel devota del santo, pues año con año asiste a la Catedral para recibir la bendición. "Siento un privilegio estar aquí y visitar a San Juditas Tadeo. Todos los años nosotros vamos a su iglesia y todos los días le rezo", explicó.

Reliquia de San Judas Tadeo en Tuxtla Gutiérrez / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

De acuerdo con Ríos, hasta ahora no ha tenido alguna experiencia con el santo, pero su agradecimiento hacia él es por el cuidado que tiene con su familia cada año. "Me emociona tanto venir y que la reliquia esté aquí, en serio me emociona, gracias", abundó Martha.

Cabe mencionar que la reliquia del Santo de las causas difíciles, San Judas Tadeo, continuará su recorrido por Chiapas, donde este 29 de octubre será trasladada a la parroquia de San Judas en el fraccionamiento Jardines del Grijalva en el municipio de Chiapa de Corzo. Posteriormente, el 30 se dirigirá a la rectoría de San Judas en la colonia Los Manguitos en Tuxtla Gutiérrez, el 31 a la parroquia San Miguel Arcángel en Copainalá, el 01 de noviembre a la parroquia de Santo Domingo de Guzmán en Cintalapa, y finalmente el 02 de noviembre en la diócesis de Tapachula.

