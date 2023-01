Regresan a clases estudiantes de la Escuela David Gómez, lugar de presunto feminicidio de Paola Yazmín

Más de 300 estudiantes de la Escuela Primaria David Gómez de Tuxtla Gutiérrez, retornaron a las aulas este jueves, tras la suspensión de clases en el mes de diciembre de 2022 por el feminicidio de Paola Yazmín “N”, quien fue encontrada sin vida en una de las cisternas de la institución.

Las madres y padres de familia manifestaron su inconformidad, debido a que el horario de clases es muy corto para el aprendizaje de los infantes, pues solo asistirán de 14 a 17 horas y en aulas de la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón, localizada en la colonia Miravalle de la capital chiapaneca.









Te puede interesar: Será el lunes cuando analicen el regreso a clases tras ataque de abejas africanizadas





“Quieren al parecer a un culpable, para ellos en cierta forma regresar a clases es como decir ya lo olvidaron y tienen razón como familia, pero también tenemos razón los papás en querer las clases porque al menos mi hija ya está en sexto”, puntualizó una madre de familia.

Padres de familia exigen a la Fiscalía esclarecer la muerte de Paola Yazmín





Padres de familia de la escuela primaria David Gómez se encuentran inconformes ante el regreso a clases, piden a la a Fiscalía General de la República (FGE) esclarecer los hechos.

" Queremos un culpable o la resolución final de la Fiscalía General del Estado, no es posible que después de tanto tiempo la autoridad no haya emitido una respuesta sobre lo sucedido con la muerte de la intendente Paola Yazmin "N", el día 8 de diciembre del 2022, la cual fue encontrada muerta dentro de una cisterna en el interior de la escuela primaria "David Gómez" ubicada sobre la 5 norte y 11 poniente del barrio Magueyito" señalaron los padres de Familia.

Los inconformes señalaron que este jueves fue el primer día clases del 2023 en escuela "José María Morelos y Pavón" ubicada en la colonia Miravalle, sede alterna que fue obligada por el director y personal docente para continuar el ciclo escolar.

Los tutores mencionaron que hasta el momento no han recibido algún tipo de apoyo psicológico el personal ni los niños, quienes estuvieron el día de los hechos, al contrario la Fiscalía y la Secretaría de Educación han ocultado información.

Nosotros primero queremos garantías de seguridad y saber lo que pasó, segundo queremos que si algún docente está bajo investigación no tenga relación con los niños, después del veredicto ya queremos nuestras instalaciones porque esta escuela nos queda muy lejos, indicó otra madre de familia.









Hasta el momento no han recibido algún tipo de apoyo psicológico el personal ni los niños/Foto: Hugo Sánchez | El Heraldo de Chiapas









Por último los denunciantes informaron que cerca del 20 porciento del alumnado total abandonó la institución, " de un salón de sexto que son como 24 , cinco niños ya no regresaron, así pasó en varios salones, los papás prefirieron cambiarlos de escuela y ya no los van a regresar" mencionaron.

Así mismo exigieron a las autoridades que informen sobre los avances de la investigación, ya que temen que sus hijos puedan ser violentados o agredidos por la persona que causó la muerte de la joven intendente Paola Yazmín “N”.

“Entonces decimos, si una muchacha grande, en un momento de clases se podría decir por todo lo qué pasó, ¿y si era un niño? Están vulnerables nuestros hijos, ese es el miedo mientras no digan lo que pasó, mejor me lo llevo y no vaya a ser que el próximo vaya a ser mi hijo”, comentó.





Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas









También señalaron que la decisión de iniciar las clases en unas instalaciones alternas, fue de las autoridades educativas y directivos de la Escuela Primaria David Gómez, por ello pidieron se agilice la investigación y entreguen lo más pronto posible las instalaciones de la David Gómez.

“Ya queremos regresar, no pensamos que se fuera alargar tanto, pero sí que las autoridades tienen que hacer lo correspondiente de no dar ese carpetazo que yo creo es lo que reclama la familia. Hacer todo esto es como darle lugar a que si estaba el descuido”, explicó.









¡Recibe las noticias del día directamente en WhatsApp! Da click aquí y agréganos

Sin embargo al día de hoy, manifestaron que muchos estudiantes se están dando de baja de la institución educativa, toda vez que no hay garantías para que continúen con los planes y programas de estudios del ciclo escolar y sobre todo en materia de seguridad.





Con información de Hugo Sánchez | El Heraldo de Chiapas