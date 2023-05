La FGE no muestra interés en esclarecer feminicidios en Chiapas

Maricruz Velasco Nájera, madre de mujer víctima de feminicidio en Chiapas, Karla Yesenia Gómez Velasco, acusa que la Fiscalía General del Estado no tiene ningún interés por esclarecer los hechos violentos en los que perdieron la vida su hija el 4 de julio del año 2018.

"Se ha cometido irregularidades en las carpetas de investigación, yo sigo exigiendo que se reclasifique el delito, lo que se cometió contra mi hija es feminicidio, no es un accidente, como lo ha querido hacer creer la Fiscalía General del Estado", explicó en entrevista.

"A mi hija la violaron, la golpearon, la asesinaron y la sacaron a tirar a la calle para hacerme creer que fue un accidente cuando no lo es, hemos investigado, hemos hecho toda las tareas de la Fiscalía General del Estado, cuando no hacen el trabajo, no hay investigación, no hay aplicación de la ley".

La Fiscalía General del Estado debe tener personal capacitado y en suficiencia / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

La Fiscalía General del Estado debe tener personal capacitado y en suficiencia, pero todo esconden, no ha investigaciones claras, ni hay justicia, ni hay castigo en contra de los responsables de este que es uno de los delitos que afectan severamente a la sociedad, añadió.

En la plaza central de la capital, en el acceso principal a Palacio de Gobierno, colocaron 25 ataúdes de color negro elaborados de cartón, algunos con las fotografías de las víctimas de feminicidio, ahí permanecen exigiendo justicia Irinea Buendía Cortés, Adriana Gómez Martínez, Maricruz Velasco Nájera, Flor Emilia Alcázar Coutiño y María Isabel Torres Aquino, pues Chiapas se ha vuelto violento en contra de las mujeres, en este año, según doña Maricruz Velasco Nájera, suman ya 20 casos de feminicidio.

No hay claridad en todos estos casos / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

De acuerdo con doña Maricruz Velasco Nájera, no hay claridad en todos estos casos nos han revictimizado una y otra vez, por parte de las instituciones, tanto la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, todos nos han cerrado las puertas.

Parece que nosotros somos las asesinas y no parece que fueramos las víctimas indirectas, por ello mantendremos la lucha de la justicia, a reparación del daño, yo pido la reclasificación del delito, tal parece que nosotros somos las asesinas, es por eso que el clamor es que se aplique la ley, lucharé por la justicia a favor de mi hija hasta las últimas consecuencias.

