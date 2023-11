"Estado Feminicida", madres en resistencia instalan altar en Palacio de Gobierno

Madres en resistencia y la Fundación Karla Velasco instalaron un altar en las gradas de la entrada principal de Palacio de Gobierno, en protesta por la falta de esclarecimiento de los feminicidios, reivindican 20 casos, hijas asesinadas de manera violenta, sus agresores permanecen en libertad, no hay tenido ni acceso a la justicia, acusan a la Fiscalía General del Estado de omisión y de corrupción.

En la parta alta del altar, en la conmemoración de los Todos los Santos este 1 de noviembre, una cruz de color rosa con dos palabras: "Estado Feminicida", seguidamente han colocado 15 fotografías de sus hijas, así como 26 cruces del mismo color en las gradas de la entrada principal del edificio público.

Nueve cruces tienen nombres: Justicia para Karla, justicia para Berni, justicia para Mariana, justicia para Paulina, justicia para Karla, justicia para Estefanía, justicia para Pahola, justicia para Mariana, justicia para Mariana Lima.

Flores de cempásuchil hay dispersas en el altar, ramos de flores de cempasúchil y seda, de colores amarillo y morado, en las rejas en la entrada del edificio han colocado una lona de color rosa con fotografías de sus seres queridos, víctimas de feminicidio, ahí está escrita la leyenda vivas se las llevaron, vivas las queremos, una leyenda más "en busca de justicia y justicia".

En la entrada del edificio público en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez capital de Chiapas en el sur de México han colocado un moño negro, ahí las madres en medio del llanto, el dolor y la tristeza repartieron tamales y café, agradecen la solidaridad de la población y están a la espera de lo que no han encontrado, justicia.

En el altar colocado a la entrada del palacio de Gobierno, hay 9 cruces con los nombres de mujeres víctimas de feminicidio en Chiapas / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

La señora Maricruz Velasco Nájera, madre de Karla Yesenia Gómez Velasco, asesinada el 4 de junio del 2018, fundadora de la Fundación Karla Velasco, expuso que la exigencia es, justicia, por ello se instalaron el altar en memoria de sus hijas víctimas, asesinadas en Chiapas, lamentablemente no hay justicia y la carpeta de investigación de mi hija está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Mientras en aparato de sonido se reproducía la melodía Llorona, la madre insistía que la Fiscalía General del Estado de Chiapas no ha querido hacer justicia, ya llevo cerca de seis años, aquí en Chiapas se calificó como homicidio doloso y estoy buscando la reclasificación del delito a feminicidio, la intensión es dar ocho años de prisión al responsable cuando el crimen lo cometió de manera violenta, "a mi hija la golpearon, la violaron, la arrastraron, la violentaron demasiado y la sacaron a tirar a la calle para pasarle el carro encima".

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

"Sin embargo la Fiscalía General del Estado me vende una novela tan barata para decirme que mi hija se había caído del carro y que se trataba de un accidente, de acuerdo con mis investigaciones, mi hija fue asesinada, violentada brutalmente, fue expuesta en la vía pública por sus mismos compañeros de trabajo, uno ya está procesado y tiene sentencia, pero hay mujeres implicadas que nunca les quisieron abrir carpeta de investigación debido a que aquí navega la corrupción".

En el caso de la señora Flor Emilia Alcázar Coutiño, el caso de su hija Paola Jazmín, no hay avances, y el caso se llevó a la Fiscalía General de la República, está el caso de Fátima que también está impune, esa carpeta de investigación no avanza, pero hoy le decimos que vamos a impulsar esa carpeta porque ahí se cometió un feminicidio.





Con este altar, dijo, rendimos honores a las hojas que ya no están, se suma el caso de la doctora Paulina, también la doctora Mariana asesinada en Ocosingo, su madre falleció por todo lo que pasó con su hija, en este día decimos que nosotras no y menos fecha festiva, no tenemos paz en el corazón, desde que encontramos nuestras hijas sin vida hemos emprendido la lucha, hemos pensado en la venganza ante la falta de justicia pero no somos criminales, apuntó.