Madres sin respuestas: Exigen justicia por feminicidios de sus hijas en manifestación

Madres de mujeres víctimas de feminicidio que se instalaron en plantón la tarde del jueves en la plaza central e Tuxtla Gutiérrez, siguen sin respuestas de una mesa de diálogo con capacidad resolutiva, es una impotencia para las familias el que no haya justicia por parte de la Fiscalía General del Estado y Tribunal Superior de Justicia del Estado, así lo explica Flor Emilia Alcázar Coutiño.

Flor Emilia Alcázar Coutiño madre de victima / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Dice que lleva seis meses buscando justicia para su hija, Paola Jazmín Ocampo Alcázar, pero por el momento no hay nada, no hay resultados de las investigaciones, no sabemos que es lo que pasa con las investigaciones, no sabemos si las están realizando o no, el hecho es que la Escuela David Gómez, sigue funcionando con normalidad como si nada hubiera pasado, “mi hija falleció en el interior”.

Se instaló en plantón junto con mas defensoras de los derechos humanos / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Alcázar Coutiño comenta: “ya no sé qué hacer, vamos a una autoridad nos dicen que todavía están investigando, no nos dan resultados, ni información de lo que han hecho, vamos a otro lugar, pasa lo mismo, donde quiera está igual, una negación de información para las madres de las mujeres, nuestras hijas victimas de feminicidio”.

Se instaló en plantón junto con Irinea Buendía Cortés, Adriana Gómez Martínez, Maricruz Velasco Nájera y María Isabel Torres Aquino, y cuenta que “seguimos en las mismas, no hay avances, seguimos esperando justicia”. No encontramos explicación del porqué no hay resultados, añadió.

Las madres denunciamos la falta de investigación con perspectiva de género / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Te puede interesar: La FGE no muestra interés en esclarecer feminicidios en Chiapas

Las madres denunciamos la falta de investigación con perspectiva de género y/o con el protocolo de feminicidio en la causa de nuestras hijas, la omisión y obstrucciones de la Fiscalía General del Estado, a las investigaciones y la indolencia por parte del gobierno del Estado de Chiapas que parece proteger a personas e instituciones involucradas en los feminicidios y desapariciones de nuestras hijas.

Precisa que la exigencia es investigación leal y diligente donde se lleven a cabo todos los actos de investigación / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Precisa que la exigencia es investigación leal y diligente donde se lleven a cabo todos los actos de investigación necesarios y se judicialice a todos los responsables y donde las madres coadyuvemos en la investigación como es nuestro derecho como dice la Constitución, el Código Nacional de procedimientos Penales, la Ley general y estatal de víctimas, y se nos trate con respeto y dignidad, porque tenemos derecho a la verdad y a la justicia y no permitiremos que no las arrebaten.

Los colectivos documentan en el estado en este año un total de 20 casos de feminicidio y en los últimos dos años se han registrado 124 casos de feminicidios, sin embargo, también reportan durante los años 2021 y 2022 un total de 340 mujeres desaparecidas.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️