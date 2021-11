"Feminicidios no deben seguir siendo estadísticas": Cecilia López

La Comisión de Seguimiento a las Acciones de Procuración de Justicia Vinculados a los Feminicidios en la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado, reconoce la importancia de visibilizar los casos que no se han aceptado, "no pueden morirse las mujeres y no pasa nada", expuso la diputada local indígena Celia López Sánchez.

En presencia de la Secretaria de Igualdad de Género, María Mandiola Totoricaguena; de la Secretaria de Bienestar, Adriana Grajales Gómez, y la presidenta de la Comisión, Elizabeth Escobedo Morales, enfatizó que el gran desafío es erradicar el feminicidio, "en la familia fuimos víctimas de un caso de feminicidio".





Te interesa: Continúa la exigencia de justicia por feminicidio contra Yuri Lissete "N"





Asume que el problema es complejo porque las mujeres no deben defenderse, sino asumir sus derechos en su justa dimensión, tiene que haber un seguimiento especializado para la prevención, identificar los casos, denunciar, investigar y castigar con todo el peso de la ley a los responsables de feminicidio, tenemos que aplicar las leyes para proteger a las mujeres para evitar ser estadística.





contra los responsables de crimen de odio tenemos que ser contundentes en su castigo

María Trejo, diputada





Mientras tanto, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado y vocal de la comisión, María de los Ángeles Trejo Huerta, sostuvo que contra los responsables de crimen de odio tenemos que ser contundentes en su castigo, "no más fantasma de impunidad y olvido", tiene que erradicarse con la fuerza del Estado Mexicano".





"no pueden morirse las mujeres y no pasa nada", expuso la diputada local indígena Celia López Sánchez. / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





La diputada vocal de la Comisión, la diputada Leticia Mendez Inzin, enfatizó que la justicia es lo más apremiante en Chiapas, quienes fueron privadas de la vida por la violencia deben tener acceso a la justicia. "Me preocupa la violación y el crimen contra las mujeres. Chiapas está en números rojos y las niñas desde temprana edad son víctimas de violencia, la respuesta no será solo una agenda legislativa, sino generar resultados".

En su momento, Mandiola Totoricagüena, dijo que seguirá impulsando junto con la comisión legislativa la exigencia de justicia, ni una más, no más impunidad.