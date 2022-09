FGE en Chiapas ofrece recompensa para localizar a los 21 desaparecidos de Pantehló

La Fiscalía General del Estado (FGE) ofrece una recompensa de 500 mil pesos a la o las personas que proporcionen información que permita la localización y rescate de 21 personas desaparecidas desde el 26 de julio del año 2021 en el municipio indígena de Pantelhó ubicado en las frías montañas de la región Altos den el estado de Chiapas.

Se reportan desaparecidos Filiberto Aguilar Ballinas, Filiberto Aguilar Hidalgo, Isidro Mario Cruz Alcázar, Catarino Martínez Aparicio, Juan Ruiz Hernández, Alfonso de Besos Aguilar Morales, Luis Fernando Aguilar Moreno, Julio César Urbina Gutiérrez, Leovigildo Raúl Ramos Cancano, Alejandro Díaz Gómez, Luis Ángel Santiago Marcelo, Manuel de Jesús Ruiz López, Dermal Octavio Gallegos Alfaro, Miguel Ángel Díaz Monterrosa, Mariano Gómez Gómez, Juan Sántiz Pérez, Manuel Sántiz Gómez, Lucas Sántiz López y María o Sántiz Hernández.

Estas personas fueron secuestradas, según familiares, por elementos del grupo de autodefensa denominado "El Machete", que se creó en ese municipio indígena para derrotar al ayuntamiento municipal constitucional de Pantelhó correspondiente al Trienio 2018-2021, que según el mismo pueblo, dejó crecer la inseguridad y la venta de drogas.

El conflicto político por la lucha de poder y el control del territorio ha sido intenso en Pantelhó, se inició con el rechazo al ayuntamiento municipal constitucional que encabezó Santos López, militante del Partido de la Revolución Democrática, mismo que fue desaforado por el Congreso del Estado en el 2020, acusado de violencia política y en razón de género contra servidoras públicas de ese ayuntamiento.

En su lugar el Congreso del Estado designó presidenta municipal interina, Delia Janeth Velasco Flores, que debió concluir mandato el 30 de septiembre del 2021, pero no le fue posible porque la fuerza de El Machete incrementó y lo mismo que el rechazo a la autoridad legalmente constituida, que lo obligó a renunciar al largo ante el poder legislativo del estado.





El conflicto político por la lucha de poder y el control del territorio ha sido intenso en Pantelhó / Foto: FGE





La lucha por el poder político en Pantelhó y el control del mismo declaró disuelto el ayuntamiento constitucional y fue el pueblo en asamblea que designó a su propio concejo municipal con el que según el pueblo se daría una nueva forma de gobernar y recuperar la seguridad, esta autoridad fue encabezada por Pedro Cortés López, que sería el encargado de terminar el ejercicio 2021 hasta el 30 de septiembre de ese mismo año.

Ya con la confrontación, Pantelhó fue a las elecciones locales del 6 de junio del 2021, misma que ganó su esposo de quién fue presidenta municipal interina, Raquel Trujillo Morales, también postulado por el Partido de la Revolución Democrática, pero el grupo de autodefensa no lo dejo gobernar, el munícipe no contó con las garantías para asumir el cargo constitucional el 1 de octubre del 2021 en el municipio y tomó posesión frente a notario público en la capital, y debía concluir mandato el 30 de septiembre del 2024.

No llegó al municipio por el pueblo y el grupo de autodefensa El Machete no se lo permitió, la lucha creció y llegó a julio del 2021 mes en que fueron privado de su libertad 18 personas, aunque en un principio las familias hablaban de 21, aunque no se proporcionaban los nombres de tres, y que ahora coincide con el número de personas que reporta la Fiscalía General del Estado como desaparecidas y por quienes ofrece una recompensa para su localización.





Momento en el que los 21 personas son presentadas en el kiosco de Pantelhó amarrados de las manos, este 26 de julio cumplen un año de desaparecidos pic.twitter.com/KzjwiIRMLX — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) July 25, 2022





Por presiones del grupo de autodefensa El Machete fue desaforado por el Congreso del Estado el presidente municipal constitucional, Raquel Trujillo, y en su lugar las y los legisladores nombraron a otro concejo municipal también presidido por Pedro Cortés López, que a la vez, fue desaforado en el pasado mes de junio pasado como presunto responsable de la desaparición de los 21 desaparecidos.

Hay nuevas autoridades municipales de Pantelhó, aunque no aparecen los 21 que habrían sido privados de su libertad, los familiares decían que eran 21 los que habían sido privados de su libertad, ahora la FGE ofrece una recompensa para su localización de 21, medio millón de pesos, para quien aporte información para su ubicación, localización y rescate.