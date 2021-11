FGJE no se ha pronunciado por el caso del periodista Fredy López

San Cristóbal de Las Casas.- Óscar Takeshi López Moreno, hijo del periodista, Fredy López Arévalo, dio a conocer que a casi un mes del asesinato, no hay ningún indicio de esclarecimiento para dar con el o los responsables, por lo que es necesario que las autoridades de Chiapas hagan por lo menos un pronunciamiento oficial sobre este crimen.

“Los periodistas son la voz del pueblo, podrá no gustarle a muchos algunas publicaciones pero el hecho es que están silenciando, el silencio es el peor enemigo de la sociedad, el avance de la investigación está en quién fue el ejecutor del asesinato, pero no hay una detención, hay que ser herméticos con la carpeta pero no hay resultados, porqué el silencio es la falta de acción, el ejecutor del asesinato está plenamente identificado”, dijo en entrevista.





Lamentó que las autoridades han hecho silencio ante este caso y que las palabras de Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró el caso se resolvería, hasta el momento no significan nada, ya que ni siquiera hay un detenido por el asesinato de su padre, “hay opacidad en la investigación, tenemos acceso a ella, pero de nada me sirve la carpeta de investigación sin un detenido”.

Aseguró que en la actualidad no hay una línea específica de la investigación, “no podemos decir si es un tema del crimen organizado, un tema político, no lo sabemos, mientras no tengamos a la persona que disparó para saber quién fue el autor intelectual, porque no lo querían asaltar, fueron directamente a ejecutarlo”.

“Las autoridades no se han pronunciado, un tuit, un post, no es un pronunciamiento oficial, sino es pararse ante los medios y comprometerse a resolverlo. Tenemos confianza en que las palabras de López Obrador significan algo, por el momento no significan nada”, reiteró.

El 28 de noviembre harán una manifestación pacífica / Ilustración: Cortesía

Por último comentó que el 28 de noviembre harán una manifestación pacífica del Puente Blanco al Parque Central y se hará un concierto de protesta y habrá diversas participaciones, “queremos respuestas porque todos estamos expuestos”.