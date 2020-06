Filtros sanitarios confirman 14 casos de Covid-19 en Tuxtla Gutiérrez

Los filtros sanitarios instalados en el centro de Tuxtla Gutiérrez han cumplido con varias funciones específicas debido a la pandemia del coronavirus, ordenar la movilidad de la población y disminuir el riesgo de contagio del Covid 19, se han realizado 23 pruebas y han resultado positivo 14 casos, sin embargo, la gente sigue saliendo de sus domicilios y el riesgo de infección es alto.

La secretaria de Salud municipal, Guadalupe Flores Zebadúa, precisó que las pruebas son solamente para personas con sintomatología que se relacione con casos Covid 19, en esta temporada también está circulando el virus de la influenza, con las lluvias es posible padecer un cuadro gripal y dengue, por las condiciones para la reproducción del mosco transmisor.

Tuxtla Gutiérrez es la ciudad que registra el mayor número de casos de Covid-19 con un total de mil 301 hasta el viernes 12 de junio, si consideramos que por cada positivo se ha evitado entre 100 a 600 más, el llamado a la población sigue siendo a quedarse en casa porque es alto el riesgo de transmisión del virus.









Al ingresar a los filtros se aplica gel antibacterial y la toma de temperaturas, mientras que personal médico aplica un cuestionario y determina si la persona es o no sospechosa, los síntomas son la tos, la fiebre y dolor de cabeza, aunque se agregan dolor muscular, malestar general, escalofríos, dolor de tórax, diarrea y escurrimiento nasal.

Una ambulancia de la secretaría de Salud se emplea para la toma de muestras, hay quienes van al centro de la ciudad buscando una consulta por posibles síntomas o miedo a la enfermedad, aunque el filtro es solo para las personas que acuden a realizar compras en esa zona de la capital.

Desde hace varias semanas la capital encabeza la cifra más alta de casos por municipios y la zona centro debe ser segura para la población a través del monitoreo para detectar todos los positivos que puedan salir y enviarlos a la Clínica de Atención a Enfermedades Respiratorias (Covid 19) en caso de ser necesario.









En los filtros sanitario no existe un consultorio que solo busca a posibles encartados, desde las colonias quien presente molestias puede llamar al teléfono: 800 772 2020 y será auxiliado en su domicilio, otra de las formas para disminuir riesgos de contagio, “si está en tu casa no saques en virus, si no lo está, no lleves a tu familia el virus”, expone Flores Zebadúa.

Cerca de los 22 filtros permanecen elementos de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Guardia Nacional, la afluencia sigue siendo elevada, se han captado en un día a más de 35 mil personas, durante las lluvias por el fenómeno natural Amanda y Cristóbal, hubo un día en que la movilidad disminuyó a 12 mil, pero luego se incrementó.

El propósito es disminuir la movilidad porque sólo así existen las posibilidades de baja la cadena de contagio, en las calles colindantes a los filtros se instalan comerciantes informales que son disuadidos constantemente por personal del ayuntamiento.

