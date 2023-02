Fiscales municipales: el presente terror para comerciantes de Tuxtla

Derivado de las múltiples agresiones que han sufrido los comerciantes informales en el centro de Tuxtla Gutiérrez por parte de los fiscales municipales, la población manifestó su inconformidad ante estos hechos y piden a las autoridades evitar los malos tratos y desarrollar políticas que permitan generar empleos seguros.

Guadalupe Chandoquí tiene alrededor de 20 años vendiendo en el mercado Juan Sabines Gutiérrez en el centro de la capital chiapaneca, aseguró que que los operativos afectan a las ventas, ya que la gente se asusta y provoca que no acudan a los comercios del centro.





Fiscales municipales en Tuxtla agreden a vendedores ambulantes / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





“Hay fiscales que son chocantes, que levantan agresivamente a los compañeros, hay otros que les dicen que se muevan y se mueven, hay unos que son más duros para levantar a la gente, que lastiman a los muchachos” apuntó.

Ante esta situación, considera pertinente que las autoridades buscaran un espacio para que los comerciantes que por ahora se encuentran de manera informal, puedan trasladarse a ese sitio y dejen de ser perseguidos.









En este sentido, Florenza Guadalupe también comerciante de la zona centro de la capital, señaló que estas “trifulcas” que se generan afecta gravemente las ventas, pues durante los operativos llegan a presentar pérdidas de hasta un 100 por ciento, debido a que la población huye del lugar y todo queda silencioso, por lo que lo sucedido el día de ayer hacia menor, lo calificó de inoportuno.





Piden a las autoridades poner alto a las agresiones de comerciantes del centro / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





“En una parte estuvo mal, porque es un niño, no sabe cómo defenderse, no está siendo nada malo y pues ellos son como que lo quito y ya y no pasa nada, pero realmente lo que hicieron estuvo mal, porque no son conscientes en el daño hacia el niño al quitarle sus cositas que tanto le cuesta vender y recuperar eso ya no se puede”, detalló.

No somos escuchados

José Carlos actualmente tiene 21 años de edad, relata que desde los 7 años se mudó de Zinacantán a Tuxtla Gutiérrez, para buscar una nueva oportunidad de trabajo y mejores condiciones de vida; desde entonces se ha dedicado al comercio y ahora ha sido víctima y testigo de los malos tratos de parte de los fiscales.





Son muchas las agresiones que han sufrido, principalmente las personas indígenas / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





“A veces nos han dicho, retírense cuando hay operativo y les hemos hecho caso, porque a veces unos se golpean, otros nos llevan a la cárcel, por eso cuando hay operativo en el centro no nos quedamos y la verdad estuvo muy mal que le hayan quitado el chicharrín al niño, consideramos que con los niños no deben meterse”.

Señaló que la mayoría de las personas que vienen de comunidad no gozan las mismas oportunidades de los mitos situados en la zona urbana, ya que no tienen el acceso a la educación y por ello se dedican a la venta de productos, ya que además es una fuente de ingreso para la economía familiar.





Han acudido ante autoridades y no son escuchados / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





“Nacemos en comunidad y ya aquí no nos dan estudios nuestros padres, porque sus antepasados tampoco se dieron el tiempo para prepararse ñ, pero ya cada quien depende como quiere tratar a su hijo y qué oportunidades le quiere generar”.

El joven comerciante quien se encuentra ubicado sobre la calle central y cuarta sur, afirmó que han acudido ante las autoridades municipales para pedir una solución a esta problemática que aqueja la ciudad desde hace varios años y que se ha agudizado, así como a derechos humanos por las múltiples violaciones que han sufrido, sin embargo, no han sido escuchados y tampoco les han “devuelto la llamada”.





Fiscales municipales en Tuxtla agreden a vendedores ambulantes / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas

Falta de respeto a los infantes

En este sentido, Belén Ortiz Díaz ciudadana de la capital chiapaneca, señaló con voz de enérgica que más allá de agredir a los comerciantes, quienes están en la búsqueda de un sustento, deberían enfocarse en identificar y detener la delincuencia.

“En el face vi lo que se suscitó ayer con un niño que le quitaron los policías, no se quienes sean, le quitaron su mercancía, entonces sí siento que la forma de actuar de ellos está muy mal, porque también hemos visto que varias ocasiones toda esa mercancía sirve para beneficio de ellos, todo eso lo comen entre ellos mismos.





Expuso que quizás el mercado en algunos momentos se vuelve un caos, pero es la forma en que muchas personas trabajan, no están robando, por lo que pidió a la ciudadanía ser tolerantes y empaticos con esta situación que cada día crece.

Cabe destacar que tan solo el 30 de diciembre del año pasado, previo a las fiestas de fin de año, se registró un enfrentamiento entre fiscales, la policía municipal y los comerciantes informales, donde muchos de ellos resultaron afectados.

