Fiscalía actúa con dolo y mala fé, abogado de Juan Carlos, ex yerno de REC

La mañana de este martes, en el estado donde hace unas semanas fue herido de un balazo a la pierna, Juan Carlos N, ex yerno del gobernador del estado Rutilio Escandón, el abogado del joven, Jorge Arturo Sánchez Flores, Comisionado federal de la comisión internacional de Derechos Humanos, habló acerca del proceso que se está llevando en contra de su defendido.

Ante los medios de comunicación, Sánchez Flores, aseguró que la Fiscalía del Estado ha tenido un papel acosador en las acciones que se han desarrollado desde el incidente en que su cliente recibió un balazo, al enviar elementos al domicilio del joven y de sus familiares.









“A él le dispararon aquí en el estado precisamente, y pues ahora él se tiene que estar cuidando”

Aseguró que ya están tramitando un amparo en favor de su defendido para que ya no lo puedan detener, aunque aseguró que no hay garantías pues “se tiene el temor de que puedan actuar con dolo y mala fé”, tal como dice, se está haciendo con el doctor Gerardo Vicente N, quien dijo fue detenido de manera ilegal.

Acerca del gobernador del estado, el abogado dijo que confían en él y en su labor, que, desafortunadamente se ve empañada con el trabajo que realizan las instituciones que están al lado de él “por ejemplo la procuración de justicia, son organismos que están actuando con dolo y mala fe”.









En la improvisada conferencia de prensa estuvo también la madre del joven, Sonia Magdalena Sánchez Flores quien habló acerca del estado de salud de su hijo “Tiene fractura de rótula, desconozco como está él ni sé, no te podría comentar más” aseguró que en el tiempo que estuvo bajo su cuidado iba evolucionando adecuadamente pero ahora le preocupa que no quede del todo bien “porque es una herida que puede quedar de por vida y puede ser que no pueda caminar”.

Cuestionada acerca de la supuesta denuncia en contra de su hijo por violencia intrafamiliar de la que, circularon algunas fotos en las que presuntamente se veía a la hija de Escandón Cadenas golpeada, la madre de Juan se negó a confirmar o desmentir esa información diciendo que “es un caso del que prefiero no hablar”, sin embargo, dijo que ella sabe que su hijo es inocente pues se trata de un chavo muy tranquilo.





Lo crié con amor, le enseñé a dar amor, es una persona que siempre le daba flores a su abuelo y a su esposa le daba mil flores cada 7 que cumplían meses





Acerca de las personas que agredieron a Juan Carlos, el abogado defensor señaló que la fiscalía se deslindó asegurando que no pertenecía a la institución pública sino a una privada, sin embargo, la Comisión Internacional de Derechos Humanos tiene conocimiento que sí pertenece a la fiscalía, aseguró.