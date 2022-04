Fiscalía sigue sin castigar a delincuentes electorales

Uno de los grandes pendientes de la Fiscalía Electoral del Estado y de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) dependiente de la Fiscalía General de la República, es el castigo a los delincuentes electorales que impidieron en Chiapas la realización de las elecciones del 6 de junio del 2021 en Venustiano Carranza, Siltepec y Honduras de la Sierra, y que causaron la nulidad de los comicios en Frontera Comalapa, El Parral y Emiliano Zapata, dijo el abogado chiapaneco José Manuel Blanco Urbina.

El presidente de la asociación civil Comisión Estatal de Derechos Humanos, añadió que la falta de la aplicación del Estado de Derecho género que en los comicios extraordinarios del 3 de abril de este año no se instalaran casillas en Frontera Comalapa y Honduras de la Sierra, dónde se cancelaron las elecciones locales para la elección de miembros de ayuntamientos.





Te puede interesar: Pueblos originarios piden a diputadas respaldar reforma energética





De acuerdo con el abogado, estas instancias han quedado a deber, no se ha hecho justicia, los responsables gozan de impunidad, que en el caso de Venustiano Carranza fue la misma Fiscalía Electoral, la que previo al 3 de abril dijo que no había condiciones para instalar casillas y justificó que ella misma no ha podido entrar para hacer las investigaciones, al final no se instalaron 25 casillas para los comicios extraordinarios, aunque anticipadamente se habían bajado tres casillas.

Insiste que la Fiscalía Electoral del Estado de Chiapas deberá de investigar a fondo para identificar plenamente los actores políticos que generaron condiciones de inseguridad, para aplicar la ley por delitos del fuero común, pero también la instancia federal deberá castigar los delitos federales, de nada ha servido elevar a delitos graves los electorales, si no se quiere aplicar la ley; además, a nadie se castiga por la compra de votos, por la canción, inducción al voto, el acarreo de votantes, los transgresores siguen libres.

"Que no haya impunidad, es la exigencia y el Estado Mexicano lo sabe, por los hechos de violencia le han quitado la oportunidad a los ciudadanos para elegir a sus autoridades municipales por la vía del voto libre y secreto; deberán tomar todas las medidas precautorias, sancionar con todo el peso de la ley, la impunidad causa el empoderamiento de la delincuencia", puntualizó.