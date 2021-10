Formalidad en empresas trae más beneficios: SEyT Chiapas

Tuxtla Gutiérrez. Carlos Alberto Salazar Estrada, encargado de la Secretaría de Economía y del Trabajo del Estado dijo en entrevista que Chiapas ha crecido en economía y empleo al beneficiar a un aproximado de 600 empresas con créditos financieros durante la pandemia.

Lo anterior, sumado al verde del semáforo epidémico y a la actuación responsable de las empresas ayudó a que Chiapas creciera económicamente y tenga un probable positivo cierre de año. En este sentido, Salazar Estrada invitó a las pequeñas y micro empresas que se encuentran aún en la informalidad a registrarse ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), pues en Chiapas el 75 por ciento de las micro y pequeñas empresas son informales.





Destacó que la informalidad impidió que los créditos otorgados durante la pandemia beneficiaran a este sector, por lo que no deben ver el registro ante el SAT como un enemigo, sino que a partir de ello, pueden obtener diversos beneficios.

“El tema de la informalidad no es un tema exclusivo de Chiapas. El gran reto es convencer a la gente que inicia un negocio, la formalidad trae beneficios. Muchos querían financiamiento y no podíamos atenderlos porque no se formalizaron; y si no eres formal, no tienes un registro ante el banco; y si no tienes un registro, como te califica el banco si no eres sujeto de crédito”; dijo.

El encargado de la Secretaría de Economía y del Trabajo en la entidad señaló que las empresas informales, para obtener un crédito, acuden a financieras que tienen tazas de intereses muy altas, o acuden también a usureros o agiotistas con los cuales “terminan pagando impuestos altísimos”.

Foto: Karla García | El Heraldo de Chiapas

“Tiene que ver con esa cultura de ver como enemigo al SAT, pero al formalizarse se puede tener beneficios, cotizar ante el Infonavit y ser beneficiario en diversos programas”; recalcó.

Por otro lado, se presentaron casos de empresas que solicitaron créditos a través de diversos programas, pero debido a que no registraron flujo de efectivo no les fue otorgado.

“Hay quienes quieren un crédito de 500 mil pesos, por ejemplo; pero desde antes de la pandemia ya no registraba flujo de efectivo. Pero también buscaremos alternativas de financiamiento más pequeño para las micro empresas de Chiapas”; finalizó