Fortalecen vacunación contra Covid-19 en UMF del IMSS Chiapas

Como parte de las acciones para fortalecer la vacunación anti-Covid-19 en Chiapas, personal de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 25 y 13 en Tuxtla Gutiérrez recibieron un curso de concientización para que durante la atención a la derechohabiencia promuevan la inmunización contra el virus SARS-CoV-2.

El representante de la Brigada Correcaminos en Chiapas, doctor Enrique Leobardo Ureña Bogarín, dirigió la charla en la que enfatizó que la vacunación anti-Covid-19 es más necesaria para pacientes diabéticos, hipertensos, oncológicos, renales, así como mujeres embarazadas.

Durante la presentación y el recorrido por las UMF No. 25 y 13 estuvieron presentes la titular de la Unidad de Evaluación de Delegaciones, Luisa Obrador Garrido Cuesta, y el coordinador de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel, Manuel Cervantes Ocampo.





Las UMF en las que se aplica el biológico contra la COVID-19 en Tuxtla Gutiérrez son: UMF No. 13 “Palmas”, UMF No. 23 “Libramiento Sur” y UMF No. 25 “frente al CRIT”; además, hay vacunación en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 “5 de mayo”.

En Comitán, la UMF No. 18 también cuenta con un módulo, al igual que Acala en la UMF No. 20. En tanto, en Tapachula, se activaron puntos de inmunización en las UMF No. 11 y 01, y el HGZ No. 1 “Nueva Frontera”.

Pacientes diabéticos, hipertensos, oncológicos, renales, así como mujeres embarazadas son exhortados a vacunarse / Foto: Cortesía IMSS

En Huixtla, el Hospital General Subzona con Medicina Familiar (HGZS) No. 19 será el que estará aplicando primeras dosis, en tanto que el Programa IMSS-BIENESTAR también instaló un módulo de vacunación en el Hospital Rural del municipio de Venustiano Carranza.

Cabe mencionar que la inmunización contra el virus SARS-CoV-2 en las UMF, HGZ y Hospitales Rurales será exclusiva de primeras dosis, en un horario de 08:00 a 20:00 horas.