Fortalecer al banco de sangre significa salvar vidas: Rutilio Escandón

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la reconversión del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea - Banco de Sangre Dr. Domingo Chanona Rodríguez, donde destacó los avances que hay en esta institución y se comprometió a seguir apoyándola porque significa salvar más vidas.

“La salud es primero, es urgente, no se puede dejar de atender una sola hora a un paciente, sobre todo, si está en urgencias; la salud no puede faltar, por eso me preocupé para atender las necesidades en este rubro”, dijo y añadió que además de la infraestructura, se ha sacado adelante el abasto de medicamentos, equipamiento y han saldado deudas con el personal de salud.





Asimismo, subrayó que la cultura de la donación ha ido en aumento en el estado, y pese a la pandemia, Chiapas se mantuvo y creció en materia de donación de sangre, por lo que se ha colocado en el quinto lugar. “Vamos por el primer lugar, porque es una muestra de que, si se trabaja en unidad y con voluntad, se puede lograr esto y más, pese a las adversidades”.

A su vez, el director del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, Jorge Enrique Trejo Gómora, reconoció a Chiapas por contar con un sistema de salud que es ejemplo a nivel nacional, al destacar que hoy la entidad se encuentra por arriba de la media nacional de donación de sangre voluntaria y altruista.

Mencionó que, además, contar con un sistema de transfusión a la vanguardia, refleja el entendimiento y la importancia que otorga el estado a la salud de la población, prueba de ello es esta reconversión en beneficio de las chiapanecas y los chiapanecos.





En tanto, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, subrayó que el Banco de Sangre y el Laboratorio Estatal de Salud Pública han sido pilares importantes en el cuidado, prevención y salvación de la vida ante enfermedades como el COVID-19, tomando en cuenta que, durante tres años, estas instituciones cuentan con la certificación del Sistema de Calidad ISO9000.

Resaltó la implementación de la regionalización del abasto de componentes sanguíneos, al tiempo de informar que el Laboratorio Estatal será la sede regional para el procesamiento de las pruebas de tamiz en toda la región del sur sureste del país.

Tras agradecer a las personas donantes de sangre, la diputada Martha Verónica Alcázar Cordero, presidenta de la Comisión de Salubridad y Asistencia en el Congreso del Estado, apuntó que el tratamiento y cuidado de los productos sanguíneos es fundamental para que sean accesibles y seguros, por ello, esta reconversión también se reflejará en una mejor atención a las y los pacientes en los procedimientos médicos y quirúrgicos.

Cabe mencionar que se realizó la ampliación de áreas para atender a familiares y donantes de sangre, lo que permite recibir una mayor captación, con infraestructura y equipamiento dignos, favoreciendo el proceso de atención al donante y la seguridad laboral y operativa.













En este marco se hizo entrega del reconocimiento al estado de Chiapas por la implementación de la regionalización del abasto de sangre, y de reconocimientos de productividad a los centros de colecta.

