FPSN se ofrece a mediar por liberación de ministeriales retenidos

San Cristóbal de Las Casas.- El Frente Popular Sentimientos de la Nación (FPSN) dio a conocer que como muestra en su interés de abonar a la paz, fungirá como intermediario para la liberación de personas retenidas (elementos de la Policía Ministerial), luego de la detención de 41 personas en Tuxtla Gutiérrez, que se mantenían en una protesta en las afueras de la empres “Lala”.

“Nuestra organización se ha caracterizado por ser el sentimiento de los compañeros de las comunidades, de los pueblos originarios, estamos en crecimiento, creemos en las máximas del ejecutivo de la nación, de no robar, no mentir y no traicionar, ya que por eso apoyamos en su momentos, en aras de apoyar, velando por los derechos humanos de dos personas que se encuentran retenidas en las comunidades, intervendremos como mediadores para su liberación”, citan en un escrito.









Aseguran que como frente, a partir de hoy retomarán el tema como propio y lo adoptarán para lograr la libertad de los dos retenidos en las comunidades que se ven afectadas por un conflicto entre particulares.





Como mediadores pedimos el respeto a nuestra cultura, y aclaramos que es un tema entre particulares

Sentimientos de la nación





“Como mediadores pedimos el respeto a nuestra cultura, y aclaramos que es un tema entre particulares, en donde el frente intervendrá con una mesa de trabajo con las autoridades ejidales para lograr el objetivo de gobierno del estado, creemos en la justicia”, aseveran.

Piden la buena voluntad del gobierno del estado, ya que están cansados de ser señalados y utilizados por eso hacemos pública su posición, y que llegue a la opinión pública.

Y es que la noche del pasado 26 de abril, Fabián Núñez Núñez y Acacio Sánchez Chacón, agentes ministeriales de la Fiscalía Altos se encuentran retenidos en Molino Los Arcos, supuestamente por la organización Sentimientos de la Nación.





La retención se dio como una manera de ejercer presión a las autoridades y 41 de sus compañeros sean liberados, ya que fueron detenidos en Tuxtla Gutiérrez, por hacer actos delictivos, según un boletín de la Fiscalía de Chiapas, el pasado 21 de abril en las afueras de la empresa Lala de Tuxtla Gutiérrez.

Los agentes fueron retenidos la noche del 26 de abril y según información policiaca extraoficial, son integrantes del Frente Popular Sentimientos de la Nación, aunque su dirigente estatal Fernando Díaz Cruz se ha deslindado de este hecho.

Según la información que circula, se encuentran en la comunidad El Pinar, donde vive uno de los retenidos, y esperan que las autoridades liberen a sus compañeros para poder liberar a los retenidos. Hasta el cierre de la edición un grupo de personas se mantenía en las afueras del palacio de justicia a espera de ser llamados a dialogar.