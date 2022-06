"Franeleros" se adueñan de espacios públicos en Tuxtla Gutiérrez

En Tuxtla Gutiérrez los "franeleros" siguen siendo muy comunes ya que se laboran en zonas donde hay gran afluencia de automóviles estos están en grupos de hasta tres personas para buscar conseguir unas monedas, los conductores afirman que últimamente prefieren darles pues se tiene la sospecha que si no coperas con la cuota son ellos mismos quienes lastiman el vehículo o peor aún, pueden estar coludidos con lo amante de lo ajeno y apoyan a quitarte partes del vehículo.

La zona dorada, el estadio Víctor Manuel Reyna, el libramiento norte a la altura de la procuraduría y tiendas de conveniencia son los puntos favoritos de estos denominados "franeleros", quienes son personas que agarran una franela o un trapo en su mayoría color rojo y son los encargados de “cuidar” tu vehículo en estacionamientos públicos e incluso en calles públicas de los lugares más concurridos.

En la zona de la 16 poniente mejor conocida como zona dorada se encuentran los antros de la ciudad y a partir de los días como hoy viernes la afluencia comienza a ser mayor para los conductores quienes llegan a liberar cargas obtenidas durante toda la semana por lo cual, dejan los vehículos por largas horas sin que nadie pueda vigilarlo, aunque sea una calle pública, los franeleros normalmente operan en grupos de 6 a 7 personas en esta zona, cobran entre 60 a 90 pesos la “cuidada” dependiendo el automóvil del que te vean bajar, siendo esta la zona más cara para pagar por “seguridad”.

Los franeleros siguen siendo muy comunes en los puntos donde existe mayor afluencia de autos / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas

A un costado de la procuraduría general del estado a la altura del libramiento norte se encuentra un terreno baldío en el cual la mayoría de los trabajadores de esta zona dejan sus vehículos para comenzar las jornadas laborales de ocho horas, es ahí donde aprovechan dos "franeleros" quienes no han querido revelar su nombre para cobrar la cuota de 50 pesos por cuidada, cabe aclarar, que las personas se han hecho amigos de los trabajadores y en esta zona nunca se ha tenido ni u ni solo altercado en el tiempo que llevan de regreso a las actividades post-pandemia.

Hasta el momento los más violentos que se han registrado son aquellos quienes llegan al estadio Víctor Manuel Reyna en días de partido, pues se ha tenido el reporte de que incluso han retado a los golpes a los conductores que no quieren pagar, ya que en este lugar el espacio es muy amplio y no se cobra estacionamiento ya que viene incluido en el precio del boleto aún así, los numerosos "franeleros" de la zona que en su mayoría son jóvenes aún cobran al rededor de 50 pesos la “cuidada” situación que ha molestado a los aficionados del deporte pues no debería haber más gastos cuando es un lugar público.

Es bien sabido que los automovilistas prefieren pagar las cuotas como si de un derecho de piso se tratara pues se comenta de manera abierta que son ellos mismos quienes se encargan de rayar, golpear o hasta robar partes de los vehículos si es que no les das su parte correspondiente, por lo cual, la mayoría accede a la pequeña cuota que es más bien un tratado de paz, ya que si en algún caso el auto sale afectado, no se hacen responsable de los daños.

Las autoridades llevan un año sabedoras de la situación pues a principios del 2021 se creó la campaña “No cubeteros” en donde quedó estéticamente prohibido apartar lugar o vigilar vehículos en calles públicas, a pesar de lo anterior, cada vez es más común encontrarse con estas personas en los puntos fuertes de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.