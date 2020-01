Frena Guardia Nacional primer intento de incursión violenta de Migrantes

Ante el intento de ingreso violento por parte de un pequeño grupo de migrantes que cubrían su rostro, personal de la Guardia Nacional enfrentó la situación y los contuvo lo que generó la primera refriega entre autoridades mexicanas y la caravana 2020, los efectivos mexicanos tuvieron que arrojar gas pimienta para controlar la situación.

Y es que después de las 8:00 horas se empezaron a aglutinar y a gritar consignas y cantos para ingresar a México por el Puente Fronterizo Rodolfo Robles de Ciudad Hidalgo, Suchiate, Chiapas, la mayoría de los integrantes no mostró una actitud violenta, poco antes de las nueve de la mañana un pequeño grupo enfrentó a las autoridades mexicanas, la situación fue controlada pero unos 30 si lograron llegar a territorio mexicano y son atendidos por el INM.

Tras esto la situación se mantiene controlada y grupos de diez en diez van pasando para documentarse ante las autoridades mexicanas, persiste la tensión de un segundo intento pues de los 1500 que inicialmente intentaron ingresar de manera violenta se han ido sumando otros más se espera el arribo de otras personas.

Los extranjeros miembros de la caravana han señalado que se aventarán por el rio para pasar a México sino se les permite cruzar por el puente en caravana, mantienen resistencia a pasar por grupos pequeños ante las autoridades del INM.

El portón ubicado a un costado del Puerto Fronterizo Rodolfo Robles que es la puerta de entrada a México se mantiene cerrada, luego del intento fallido por la fuerza de la caravana las autoridades cerraron el portón de entrada a México para impedir que ingresen den manera violenta, las autoridades indicaron a los extranjeros que si quieren ingresar lo deben hacer de manera ordenada y pacifica

Hasta el momento no hay paso vehicular se mantiene cerrado por la presencia de la caravana en el lado guatemalteco y del lado mexicano por la presencia de la Guardia Nacional.

A través de voceo las autoridades mexicanas exhortan a los extranjeros que quien no ingrese de manera ordena y con documentos será deportado a su país de origen, y advierte que no es un hecho que en caso de llegar a la frontera norte Estados Unidos les de asilo, los exhorta a no ser víctimas de traficantes de personas.

/AP