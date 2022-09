Fuertes lluvias incrementan el nivel de ríos en el Soconusco

Las fuertes lluvias en el rango de los 75 a 150 milímetros que se registraron la tarde de hoy domingo a causa de un canal de baja presión, provocaron afectaciones en diversas zonas de Tapachula y un aumento en el nivel del río Texcuyuapan y de un afluente en Tuzantán.

En la zona urbana de Tapachula se registraron afectaciones en el restaurante ubicado en la 17 calle oriente, ya que debido a las fuertes lluvias el agua se introdujo a las instalaciones, alcanzando los 15 centímetros de altura. Personal del restaurante retiró el agua del local y tras labores de limpieza continuaron con sus actividades.





Te puede interesar: Fuerte lluvia causa alarma en zona alta de Tuzantán





En el libramiento sur se registró caída de ramas de árboles, las cuales no afectaron la circulación vehicular en esta importante vía en Tapachula.

Asimismo, las fuertes lluvias provocaron que el río Texcuyuapan creciera su nivel, lo que ocasionó el temor de cientos de familias que viven colindantes con este afluente, ante el constante riesgo de que saliera de su cause e inundará a las viviendas.

José Antonio Chacón Jiménez, presidente de la Colonia Doroteo Arango, contó la situación que pasaron, pues el río amenazaba con desbordarse en el tramo donde colindan las colonias de Fuerza y Progreso, Pintoresco y Doroteo Arango, pero afortunadamente no se han registrado graves afectaciones. Sin embargo, dijo que el río creció más de 3 metros.

"Muchas de las familias que están en estos lugares saben del riesgo que representa vivir cerca del río, pero no pueden hacer nada porque no tiene a dónde ir o no tiene la posibilidad de cambiar su domicilio", abundó.

Señaló que todas las personas que están en las márgenes del afluente son de muy escasos recursos y muchas veces no tienen la posibilidad de enterarse a tiempo sobre las indicaciones de las autoridades de Protección Civil sobre la creciente del río Texcuyuapan, por lo que pidió a las autoridades, tener una mayor cercanía con estas colonias.

Detalló que todos los años han hecho un llamado al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y al Gobernador del estado, Rutilio Escandón, para que puedan ayudar a las familias que están en situación de riesgo, ya sea reubicándolos a un lugar seguro o construir el muro de protección que los protegería de manera importante en el caso de una inundación.

Fueron aproximadamente 30 minutos que la circulación estuvo cerrada/Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur

Por otro parte, en la zona media alta de Tapachula, las lluvias provocaron la caída de árboles y el deslizamiento de tierra en la denominada Ruta del café, los cuales provocaron el bloqueo parcial de la circulación en esta importante vía.

Fueron aproximadamente 30 minutos que la circulación estuvo cerrada, por lo que se registraron largas filas de vehículos, cuyos conductores se dirigían tanto a las comunidades de la zona alta, así como a la cabecera municipal de Tapachula.

Cabe hacer mención que fueron los mismos conductores, quienes con machetes cortaron los árboles para abrir el paso en la Ruta del Café, por lo que al cabo de algunos minutos la circulación fue restablecida.

Por otro lado, en Tuzantán causó alarma el desbordamiento de un río en ranchería Penjamo, ubicado en la carretera a la zona alta de Tuzantán.

Caída de árboles y el deslizamiento de tierra en la denominada Ruta del café/Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur

La Comisión Nacional del Agua alertó que las lluvias de este día podrían ocasionar incremento en los niveles de los ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. Además que existirán condiciones para la formación de trombas en costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.