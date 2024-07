¿Fuerza y Corazón por Chiapas no irá a las elecciones extraordinarias?

Los partidos políticos de la coalición Fuerza y Corazón por Chiapas PRI, PAN y PRD analizan retirarse del proceso electoral local extraordinario en los municipios de Chicomuselo, Pantelhó y Capitán Luis Ángel Vidal debido a los altos niveles de violencia, lejos de disminuir van en aumento, hace falta garantías de seguridad para la jornada electoral del 25 de agosto, dijo el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Rubén Antonio Zuarth Esquinca.

En entrevista, dijo hemos platicado este escenario de violencia con las dirigencias de los partidos políticos, los días 1 y 2 de agosto son los registros internos de candidatos pero la violencia no ha parado, estamos hablando, estamos valorando y checando con nuestras estructuras, con las y los candidatos, estamos valorando la participación o no en las elecciones, no vale la pena arriesgar ninguna elección, ningún cargo vale la pena cuando se va a arriesgar la vida de candidatos, planilla, electores y funcionarios electorales responsables de la organización del proceso electoral local extraordinario.

Local

Es menester del Estado Mexicano garantizar las condiciones de seguridad para que el proceso electoral local extraordinario se lleve a cabo en las condiciones necesarias, no deseamos incidentes, estamos analizando los escenarios, hay mucho temor de las estructuras a qué pudiera pasar alguna situación preocupante ante los hechos de violencia, nadie está ajeno a lo que está pasando, si vemos riesgos habría que valorar si vamos o no, cada partido siglaría un municipio.

Hay mucho temor, lo he externado en la mesa de seguridad y hay coincidencias de que no es posible arriesgar la vida de la sociedad, hay coincidencias de los partidos políticos oficiales de que no vale la pena arriesgar si las condiciones de inseguridad siguen así, yo hago votos por un proceso en paz, por unas elecciones en paz, porque las autoridades sean electas por el voto pero no vemos condiciones para ello, le toca al Estado Mexicano garantizar que así sea, añadió Zuarth Esquinca.

IEPC, analiza que dadas las condiciones de inseguridad en Chiapas, es necesario contar con el respaldo de las fuerzas federales y estatales de seguridad para elecciones locales extraordinarias / Foto: IEPC

Insistió que cada vez hay más violencia, desplazamientos, refugiados en Guatemala, hacemos votos porque la paz regrese, porque la seguridad regrese pero no vemos resultados, la familia es.lo más importante, no queremos ver ese tipo de escenas pero se están presentando hechos de violencia, los días 1 y 2 de agosto serían la recepción de propuestas de candidaturas en estos tres municipios por parte de la coalición y hay que esperar, estamos en las horas decisivas y vamos a tomar las determinaciones correctas en base a garantizar la integridad de las personas, la exigencia es seguridad.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️