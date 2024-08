¡Cultura en riesgo! Fundación exige la entrega del Museo de Tuxtla

Tuxtla Gutiérrez.- La Fundación Fernando Castañón Gamboa Pro Museo de la Ciudad ha solicitado al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez la entrega del edificio que desde hace años alberga el Museo de la Ciudad. Sin embargo, las autoridades locales han negado esta solicitud, argumentando que el inmueble representa un alto riesgo, pese a que la Fundación cuenta con documentos que respaldan la seguridad del edificio.

De acuerdo con Carmen Villa, representante de la fundación, el edificio, dañado en el terremoto de 2017, ha sido restaurado en dos ocasiones por la Secretaría de Obras Públicas del estado (SOP), en 2020 y 2022, con el objetivo de reforzar su estructura. La Fundación, que gestionó estas obras, asegura que el edificio está ahora en condiciones adecuadas para su uso, y ha organizó una jornada de limpieza comunitaria en preparación para su reapertura, planeada para el 10 de agosto.

"De acuerdo con los documentos que nos respaldan como comodatarios del edificio, pedimos haga entrega del edificio para que podamos llevar estas actividades. De no poder entrar, la actividad se va a llevar como lo hemos hecho anteriormente, en las puertas del museo" dijo Carmen Villa.

Museo de la Ciudad (Tuxtla Gutiérrez) / Foto: Ángel Canseco / El Heraldo de Chiapas

La representante señaló que espera que el próximo 10 de agosto puedan realizar los festejos del 132 aniversario de la designación de Tuxtla Gutiérrez como capital de Chiapas al interior del museo, en caso de no recibir la autorización, los festejos se harán a las afueras del museo.

La Fundación insistió en que la reapertura del museo es crucial para mantener el acceso de la ciudadanía a la cultura y al patrimonio histórico de la ciudad, asimismo han exigido al alcalde Carlos Morales a entregar el inmueble, enfatizando que la retención del edificio impide la continuidad de una tradición cultural de más de 30 años.

"Lo que encontramos el día lunes fue un comunicado del ayuntamiento diciendo que todavía no estaba entregada la obra, que todavía no era seguro entrar al edificio sin citar uno de los documentos que son de entrega de obra, que están firmados por el ayuntamiento y por la Secretaría de Obras Públicas, y que, por lo tanto, todavía no era seguro ingresar al Museo de la Ciudad". Dijo la representante.

Remodelación de la fachada / Foto: Ángel Canseco / El Heraldo de Chiapas

Por último señaló que el gobierno municipal ha tenido una política de puertas cerradas, por lo que hasta el momento desconocen los motivos de ñas acciones que realiza el ayuntamiento, asimismo desconocen el porqué de su intermediación, ya que las obras del Museo estaban siendo realizadas por el gobierno estatal.

"No tenemos una comunicación oficial de cuáles son las intenciones del ayuntamiento, sin embargo es evidente que hay un retraso en la entrega, una limitación, un corte al diálogo, se han cerrado al diálogo, no tenemos una explicitación clara de que es lo que está buscando el ayuntamiento" dijo la representante.

Por último reiteró la invitación a la ciudadanía a participar en el evento que se realizará el 10 de agostos a partir de las 17:00 horas, el cual celebraráel 132 aniversario de Tuxtla como capital del estado.