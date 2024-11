Fundación Karla Velasco hace un llamado enérgico por el caso de la policía

Tras los hechos ocurridos con la elemento adscrita a la Policía de Investigación (PDI) quien acusó a través de un video a Ernesto "N" comandante de la misma corporación por abuso sexual, la fundación Karla Velasco hace un llamado enérgico a las autoridades para que se le castigue con todo el peso de la ley.

En entrevista Maricruz Velasco Najera, presidenta de la Fundación Karla Velasco familias de víctimas de feminicidio, indicó que repudian la violencia hacia las mujeres, ante lo sucedido aplaudió que la joven denunciara el abuso por parte del comandante.

"Eso habla del valor suficiente que tiene, de haber salido y hablar porque sabemos que expone su vida (...) desde la fundación Karla Velasco le decimos que somos sororarias con ella y nos ponemos en su lugar porque no estamos libre de violencia", mencionó Velasco Najera.

Ante ello esperan que se realicen todas las investigaciones que correspondan y por el agravio que hizo se pague aun así tengan cargo, o bien sean funcionario. Cabe mencionar que ya existían denuncias en contra de Ernesto "N" por situaciones similares y pese a ello no había sido destituido del cargo.

Pide que todas las mujeres tengan acceso a la justicia, pues cualquier mujer está expuesta a sufrir violencia. "El culpable tiene que pagar con cárcel y con los delitos que se le agreguen (...) hoy me manifiesto por todas aquellas que no tienen voz y las que han sido sobrevivientes de feminicidios y violencia sexual, quiero decirles que no se sientan solas", comentó.

Velasco Najera, agregó que se siente esperanzada que la nueva Legislatura aperturara la Comisión de Género pues hasta ahora ha sido de puertas abiertas para ellas y que como familiares víctimas de feminicidios puedan participar.

