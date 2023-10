Fundación Karla Yesenia, realiza bazar en el parque central de Tuxtla

La fundación Karla Yesenia creada por Maricruz Velasco Najera, madre de Karla, quien fue víctima de feminicidio el 4 de julio de 2018, creo esta fundación con la finalidad de recaudar fondos para poder esclarecer el feminicidio de su hija, quien hasta ahora continúa en la lucha.

Esto bazares se hacían constantemente, pero se dejaron de hacer hace 1 año, debido a que comenzó a trabajar fuerte con el grupo de "Madres en Resistencia", así también cuenta que son casi 6 años que se ha esforzado para llegar a hacer justicia por el feminicidio de su hija, actualmente continúa en pie de lucha.

"Algo que he dicho y tengo firme que se que con las acciones que haga no me van a regresar a mi hija, pero tengo que seguir en la lucha, voy a caminar, voy a seguir hasta donde tenga que llegar y para eso como saben, yo he manifestado siempre que somos personas de bajos recursos y tenemos que buscar la manera de obtener recursos y seguir en caminando en la búsqueda de la justicia por nuestras hijas", dijo Maricruz.

En estos bazares de la fundación Karla Velasco, se ha unido Flor Emilia Alcázar Contigo, madre de Paola esto en la lucha de las madres en busca de justicia por los feminicidios de sus hijas.

"He gastado demasiado dinero, he perdido hasta la cuenta, con decirles que yo ya vendí todo lo que tengo en casa, lo único de valor que tengo es mi casa y si la he de vender la venderé, porque esto es un desgaste económico, emocional, que uno desde que te arrebatan a tu hija, se acaba todo", explicó la madre víctima de feminicidio.

Ante ello mencionó que el estado de Chiapas lo único que las ha puesto es en riesgo, ya que en la búsqueda de justicia han tenido que enfrentarse a situaciones adversas e incluso hasta amenazas por parte de las autoridades, en donde hace casi un mes la fueron a balear su casa, por lo que con esas acciones es otro proceso que está llevando.

"No voy a parar. Yo voy a seguridad, no porque me hayan ido a disparar unos balazos en mi casa me voy a quedar callada no, voy a seguir y voy a seguir luchando por ello", indicó.

Cabe mencionar que el caso de Paola ya está ante la Suprema Corte de Justicia, esperando que se resuelva, pero hasta el momento no sabe como ha avanzado, pero pelea por la reclasificación del delito y este con perspectiva de género, afirma que tal como dice la sentencia de Mariana Lima Buendía, que toda muerte violenta tiene que ser investigado como feminicidio, por lo que pide a las autoridades que se aprendan esa ley.

"Toda esa gente que trabaja en la Fiscalía, nada más llega a calentar una silla a ganarse un sueldo que no se merece", afirmó Velasco.

Finalmente invitó a las personas a que asistan a los bazares realizados por la fundación Karla Velasco, ya que el dinero recaudado es para hacer las acciones que llevan a cabo, ya sea una marcha, una manifestación o incluso viajar a México, les genera mucho dinero siendo una cantidad mayoritaria a 2 mil pesos. Agradece de igual forma a las personas que se acercan y las han ayudado con donaciones económicas, lo que las mantiene para subsistir y con búsqueda de justicia.

