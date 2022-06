Fundación Unidas por la Sangre solicita ayuda para la atención de reclusas

La fundación "Unidas por la Sangre" que preside la maestra Jacivi Gómez Tipacamú solicita a la población ayuda para la atención de las necesidades de la población femenil en reclusión en los penales de Cintalapa, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula.

Desde hace siete años está proporcionando insumos para el aseo personal de las mujeres y ahora también de sus hijos que les acompañan en prisión, les es complicado para ellas conseguir pañal desechable, toallas húmedas, leche en polvo, ropa, toallas femeninas, porta-bebé, cubas, cremas, shampoo, jabón y todo lo que va a influir para su desarrollo del bebé.

Se necesitan insumos para bebés de cero meses hasta los cuatro años porque es la edad en qué se permite legalmente a los niños que puedan estar con su mamá en los centros de reclusión, en el penal El Amate se localizan 7 menores, tres embarazadas y en el penal de San Cristóbal de Las Casas son dos bebés y una mujer embarazada, en Tapachula no se tiene el dato preciso pero es bajo el número de niños acompañando en prisión a sus madres.

Aunque también hay irresponsabilidad de parte del Estado Mexicano debido a que muchas veces llegan solteras / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Gómez Tipacamú añadió que la Fundación Unidas por la Sangre está acopiando todo el tiempo para ayudar a las mujeres, llevamos siete años apoyándolas, la sociedad civil ha apoyado de manera entusiasta puesto que la idea es que siga con la ayuda, a veces los tenemos en casa estos productos, la situación de las mamás sin está ayuda es lamentable, viven en condiciones de hacinamiento, son abandonadas por sus familiares.

Lamentable la gente tiene a veces un poco a juzgar, en cuanto a que no se les debe permitir que se embaracen en prisión, o que no se les debe ayudar porque están pagando delitos, sin embargo están en proceso, no hay sentencia, en el 2015 había una población de 50 niños en prisión con su madre solo en El Amate en Cintalapa, hoy la población infantil es reducida, las mujeres llegan embarazadas, en el momento en que son detenidas llegan con cierto periodo de embarazo, algunas se embarazan en el penal, explicó.

"Mientras que el hombre delinque por poder, por fuerza, las mujeres llegan a delinquir a veces hasta por amor, ellas creen que teniendo un hijo con el hombre que se involucran les va a ayudar a asegurar su estado marital, aunque también hay irresponsabilidad de parte del Estado Mexicano debido a que muchas veces llegan solteras y ahí las llevan al varonil como si fueran carne de cañón", sostuvo.

Las mujeres no están siendo castigadas, están pasando por un proceso jurídico pero sus derechos humanos no pueden ser vulnerados, para entregar la ayuda se puede contactar a la página de la fundación "Unidas por la Sangre", al teléfono 961 108 8527, o al centro de acopio en Chiapa de Corzo en calle Tomás Cuesta número 340, entre Angel Albino Corzo y Cuauhtémoc.