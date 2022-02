¡Fútbol! Canoeros y UDS reparten puntos

La segunda vuelta de la Tercera División Profesional puso frente a frente a dos equipos chiapanecos que se acababan de ver las caras. La jornada 12 trajo consigo el duelo entre Canoeros de Acala en contra de la Universidad del Sureste en la ciudad de las canoas. Con un clima de lo más agradable para jugar al fútbol los dos cuadros salieron a la cancha con la misma intención de llevarse los tres puntos; al final, el duelo terminó con un empate sin goles y el punto extra se lo llevó el plantel visitante en la tanda de penales. De las cosas más destacadas en este regreso de la escuadra de Acala fue el debut de tres jugadores, Jorge Araujo, Jonatán Vásquez y Walter Moreno ya sumaron sus primeros minutos en el fútbol profesional.

El cotejo arrancó con un equipo local que tenía la encomienda de conseguir puntos durante este compromiso; desde el arranque los locales comenzaron a apretar y su juego fue el que sobresalió durante los primeros minutos. Tal fue así que apenas al minuto 14 Ricardo Ortiz se encontró una pelota que atravesó toda el área rival y la remató de primera; desafortunadamente su disparo no llevaba la potencia necesaria y el arquero visitante no tuvo problemas para quedarse con el esférico.





Te podría interesar : Tiburones de Puerto Madero campeones de la liga Congregación Reforma





El tiempo transcurrió y la pelota que no tuvo un claro dominio se paseaba de pie en pie entre ambos conjuntos que no lograban pasar los tres cuartos de cancha; por lo mismo, el duelo transcurrió en su mayoría en el medio campo, en donde ambos centrocampistas fueron protagonistas del primer tiempo. Luis Asensio arquero de Acala quien volvió a la titularidad en este duelo tuvo un par de intervenciones tranquilas por parte de los atacantes de UDS. Al final, el marcador no se movió y ambos cuadros se fueron al descanso con un empate sin goles.

Para la parte complementaria, el estratega Miguel Gordillo movería las piezas en el campo y con el ingreso de Luis Chirino e Iver Córdova la posesión de la pelota estuvo más tiempo con los locales; Jorge Araujo, jugador chiapaneco que debutó en este partido ingresó al campo para darle otro enfoque al ataque local, la suerte parecía que le sonreía ya que minutos después de su entrada la defensiva visitante perdería un esférico al minuto 76 cerca de su propia área que dejaba al atacante solo frente Fabián Jiménez quien fue el encargado de defender el arco de UDS; el arquero rival con una salida le quitó las mieles de la anotación al debutante chiapaneco y todo quedó en una jugada peligrosa pero no hubo gol.

A diez minutos del final, el equipo de Canoeros cobró de manera perfecta un tiro de esquina realizando una de esas jugadas que se trabajan entre semana y que dejó con espacio a Cesar Cordova; el defensor de Canoeros le puso demasiada fuerza a su disparo y al final se escapó por encima del arco para solamente mover de sus butacas a la afición que se hizo presente. Al minuto 88 nuevamente parecía que Araujo podía ser el héroe del partido, sin embargo, por segunda ocasión el guardameta le ganó la salida y se quedó con la pelota; Ya en el añadido, un cabezado de los rivales inquietaba las gradas pero al final de cuentas el marcador no se movió y el juego terminó con un empate sin goles. Al final, los visitantes se llevaron el punto extra al no fallar ni un solo cobro desde los 11 pasos.

Los de Acala sumaron un punto en este retorno de la Liga TDP además, una de las cosas importantes para este partido fue el debut de tres jugadores en este compromiso además de la reincorporación de Jonathan Martínez, jugador que se lesionó en el anterior campeonato y que luego de más de medio año sin actividad producto de esa situación pudo sumar minutos y adquirir confianza para lo que vendrá en este campeonato.