Exdiputado del PVEM golpea a Ismael Brito en el Congreso de Chiapas

El diputado local Ismael Brito Mazariegos, fue agredido a golpes en una oficina del Congreso del Estado por Eduardo Zenteno, ex diputado local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Brito Mazariegos se encontraba en reunión en una sala de juntas del recinto legislativo hasta donde llego Eduardo Zenteno, y tras cruzar palabras lo agredió a golpes.

🚨 Diputado Ismael Brito Mazariegos es agredido a golpes por Eduardo Zenteno en el Congreso del Estado de Chiapas💥⬇️

📲 https://t.co/jA8tXbtxJB pic.twitter.com/kzaMjzfE5l — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) December 5, 2024

Ismael Brito Mazariegos se encontraba sentado en la sala de juntas y al ver llagar a Eduardo Zenteno se puso de pie, el legislador tomó del plazo a su agresor, hablaron y al final Zenteno le dio una golpiza.

Local Nombran a Juan Carlos Moreno Guillén Magistrado del TSJ en Chiapas

Brito Mazariegos, ex secretario de Gobierno, ex diputado federal y ahora diputado local, no respondió a los golpes que le propinó Eduardo Zenteno, terminó en el piso y separado por personal del Legislativ

Se desconocen las causas de la agresión, Eduardo Zenteno, fue delegado de la Secretaria de Desarrollo Social, ahora secretaría de Bienestar, ha militado en el PVEM e ingreso hoy sin problemas hasta donde se encontraba Ismael Brito Mazariegos para golpearlo tras hacerle algunas reclamaciones.

Esto sucedió antes de la sesión del pleno de la LXIX Legislatura Local y colon consecuencia Isamel Brito Mazariegos no se quedó a la sesión donde fue designado José Antonio Aguilar Meza como titular de la Auditoría Superior del Estado, este día hubo dos ausencias de diputados en el Congreso del Estado, este hecho también fue confirmado por personal de la oficina del diputado agredido.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️