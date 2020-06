Gómez Maza no recibirá a pacientes con síntomas de Covid-19: Johana Rodríguez

Alrededor de unos 30 trabajadores del hospital “Gilberto Gómez Maza” de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, anunciaron a la sociedad en general en conferencia de prensa que no recibirán a partir de hoy viernes a ningún paciente con síntomas de Covid-19, porque no cuentan con equipo necesario de protección.

Así lo dio a conocer Johana Rodríguez, delegada sindical de dicho nosocomio, quien además reveló que son 40 trabajadores que han resultado contagiados.









Actualmente en este hospital son atendidos cuatro pacientes en el bunker respiratorio, tres con tubos y uno reservorio; además de los trabajadores contagiados resguardados en casa.

Así mismo denunció que la clínica Covid-19 del Polifórum ha sido rebasada por el número de pacientes que diariamente ingresan y ahora ha colapsado, razón por la que remiten a los enfermos al “Gómez Maza” donde no existen condiciones ni el equipo necesario para que sean atendidos.

Revelaron que ha habido pacientes que han fallecido en la sala de espera, refiriéndose a un paciente que falleció en la sala de espera en el hospital de Comitán, además que el número de fallecidos es mayor al que reporta el secretario de Salud.





Foto: Elam Náfate | El Heraldo de Chiapas





De esta manera los trabajadores del Gómez Maza colocaron una lona en la entrada del hospital donde señalan que no recibirán más a un paciente “porque no somos hospital Covid-19, hace unos días el secretario de salud José Manuel Cruz Castellanos señaló que este hospital no está facultado para ello”, agregó la delegada sindical.





También preciso que este hospital ha sido desmantelado por el hospital Covid-19 Polifórum “nosotros estamos abasteciendo al hospital Poliforum, estamos dando el servicio de rayos x, laboratorios, nutrición y se han llevado equipo y personal médico”, precisó Johana Rodríguez.





Explico que están trabajando con la mitad de los recursos y dijo “que están preocupados porque ya están empezando a llegar casos de dengue, les cancelaron pruebas de Covid-19 y les están negando las pruebas al personal médico y les dijeron que no hay más pruebas para el Gómez Maza”





/JO