En un caso reciente donde se detecto en un humano caso de gripe aviar, el epidemiólogo, James Gómez Montes, aclaró que no debe generar alarma entre la población. En una declaración oficial, Gómez Montes instó a la ciudadanía a mantener la calma y seguir las medidas básicas de higiene, mientras las autoridades continúan con investigaciones más exhaustivas sobre este incidente.

Aunque en el país las autoridades sanitarias ya detectaron el primer caso de un humano portador del virus de la influenza aviar A (H5N2), Gómez Montes enfatizó que esto no debe ser motivo de pánico. "Es importante que la población no entre en pánico. Aunque se trata de un padecimiento que no se había reportado en personas, las medidas de higiene básicas son suficientes para prevenir su propagación", señaló el epidemiólogo.

Las autoridades sanitarias están tomando este caso con la seriedad que amerita, realizando investigaciones para comprender mejor cómo ocurrió la transmisión y tomar las acciones necesarias para prevenir futuros casos.

Gómez Montes subrayó la importancia de la colaboración ciudadana para mantener la situación bajo control. "Recomendamos a todos seguir las directrices sanitarias, como lavarse las manos con frecuencia, evitar el contacto cercano con aves enfermas y reportar cualquier caso sospechoso a las autoridades correspondientes", indicó.

Este caso de gripe aviar en un humano es el primero registrado en Chiapas, lo que ha llevado a las autoridades a intensificar sus esfuerzos de monitoreo y control. "Continuaremos trabajando para asegurar la salud pública y proteger a nuestra comunidad de cualquier riesgo", concluyó Gómez Montes.

Para ellos vendedoras de pollo han mencionado que temen que bajen las ventas, pues luego de este anuncio podría ocasionar que la gente tema por consumo de pollo y no lo compren.

Mientras tanto los precios continúan en el mismo rango entre los 90 y 95 pesos el kilo, estimando pérdidas de hasta el 65 por ciento. Mientras tanto las carnicerías están aprovechando la situación dónde han incrementado hasta un 20 por ciento debido a la situación que presentan las granjas avícolas, se espera que la situación se regularice.

