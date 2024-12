CANACINTRA Chiapas respalda estrategias del nuevo gobierno para restablecer la paz

El presidente en Chiapas de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Francisco Lazos Morales, analiza que es viable el establecimiento del Grupo de Reacción Inmediata implementado por el nuevo gobierno del estado para hacer frente a la inseguridad y restablecer la paz y la tranquilidad.

En entrevista en sus oficinas, después de reunirse con el Secretario de Economía del Gobierno del Estado, Luis Pedrero, dijo que esta estrategia, en marcha desde el mismo día de la toma de posesión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, es una estrategia y decisión excelente porque era necesario restablecer la seguridad.

El empresario de la transformación comentó que se ha venido abajo el crecimiento de las empresas en Chiapas por la inseguridad. Un crecimiento mínimo ha registrado la industria de la transformación, aunque a nivel del sector empresarial global no estamos bien; no se ha desarrollado como se debe debido a la inseguridad que prevalece en el estado de Chiapas.

Lazos Morales comentó que esta estrategia va a dar aliento para seguir invirtiendo. "Los empresarios le estamos apostando al crecimiento del estado de Chiapas. Nosotros, los industriales de CANACINTRA, queremos que el estado se industrialice, pero depende de las condiciones de seguridad, de la paz y la estabilidad social. Las entidades que tienen industrias son estados ricos, y queremos que el nuestro lo sea".

"Queremos que existan empleos suficientes para todos los chiapanecos, que no tengan necesidad de irse a los Estados Unidos de América a trabajar. Además, hay un gran riesgo al migrar. Yo tuve dos trabajadores que migraron a la Unión Americana y los dos regresaron en ataúd porque no es fácil allá la vida. Solo a eso se fueron, a morir. No quisiera que se fueran porque dejan familias, hijos, esposas, padres, todo", indicó.

"No es justo que haya migración. Queremos un buen trabajo. Se está yendo la gente del campo por falta de apoyo al sector agropecuario, y necesitamos restaurar el trabajo en el campo con el apoyo de los gobiernos y que la seguridad mejore para desalentar la migración, para que vuelva la paz y la tranquilidad. Confiamos en que el nuevo gobierno haga lo necesario para restablecer la seguridad. Eso es lo que deseamos: que mejore, y confiamos en que el Grupo de Reacción Inmediata, ya en marcha, pueda mejorar los resultados", insistió.

Comentó que hay municipios con mucha complicación en materia de seguridad y deseamos que pueda mejorarse. Entre ellos, Pantelhó, San Cristóbal de las Casas, Frontera Comalapa, Motozintla, Chicomuselo, entre otros, donde hacen falta resultados en seguridad. En segundo lugar, crear las condiciones para que en Chiapas se puedan crear parques industriales, al menos uno en el Soconusco y otro en la zona Metropolitana.

