Guillermo "N" lleva más de 29 días desaparecido

Tuxtla Gutiérrez. Han pasado 29 días desde que desapareció Guillermo Escobar Roque, fue visto por última vez cuando salió de su casa en la colonia Chiapas Solidario en Tuxtla Gutiérrez el pasado 11 de enero del presente año y hasta el momento no saben nada de él.

Su esposa de nombre Guadalupe Álvarez Gil dijo en entrevista que ella continúa buscándolo diariamente sin descanso recorriendo las calles de la capital chiapaneca y municipios vecinos para la localización marido.





"Mi esposo desaparecido es de complexión delgada, estatura 1.55, peso 60 kilos, cabello canoso corto, ojos grandes negros, boca mediana y nariz tipo chata, vestía playera celeste a rayas blancas, pantalones negros y tenis de color azul" detalló Álvarez Gil.

La angustiada mujer dijo desconocer las acciones que se encuentra realizando la fiscalía general del estado, ya que no le han informado de los avances, por su parte ella, sus vecinos y familiares se han dado a la tarea de volantear , pegar lonas en lugares concurridos para su ubicación.

De manera más atenta le suplico a la ciudadanía me ayude, mi esposo tiene pérdida de memoria, debe estar por ahí , ayudenme a recuperarlo, yo no me cansaré de buscar , cualquier información al 9617086393, se los agradeceré, finalizó la mujer.