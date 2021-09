Ha faltado atender al campo como un sector estratégico: Olvita Palomeque

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural y vocal de la Comisión de Agricultura del Congreso del Estado, Olvita Palomeque Pineda, sostuvo que en los últimos tres se le ha quedado a deber la atención al campo para la producción de granos básicos, principalmente maíz, frijol, oleaginosas y otros cultivos como en cacahuate, la producción ha disminuido y de ello da cuenta el bajo nivel de acopio y comercialización de Seguridad Alimentaria de México (Selgalmex).

La legisladora local por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), no justificó las movilizaciones que se han realizado por parte de organizaciones campesinas frente la secretaría de Agricultura, ganadería y Pesca (SAGyP) demandando apoyos y programas para la producción agrícola, sin embargo, es una evidencia de la falta de atención a un sector que es estratégico para la estabilidad social con base en la producción de alimentos.





La diputada local del distrito electoral XVI con cabecera en Huixtla, afirmó que para resolver las necesidades y demandas del sector agrícola de Chiapas hay que reconocer la realidad y esta es que se le ha quedado a deber, Chiapas bajó drásticamente la producción de básicos, la Secretaría de Agricultura, ganadería y Pesca nunca quiso trabajar en unidad con el Congreso del Estado.

Algunos apoyos que se dejaron de dar se planteó su reactivación, incluso pudo ser así como se ha anunciado desde esta dependencia, de manera directa a los productores y sin intermediarios, pero no se ha llegado a todos, pido haberse hecho aún lado a los dirigentes de la organizaciones pero sí entregar los recursos económicos, los insumos como semillas certificadas, fertilizantes, insumos para la sanidad vegetal, el mantenimiento de cultivos, acopio y comercialización.

"No se les está dando absolutamente nada, así como iniciamos en el Congreso del Estado el 1 de octubre del 2018, dije que debíamos activarnos porque teníamos en nuestras manos la posibilidad de hacer crecer al sector agropecuario, peor en realidad es poco o nada lo hecho, y ahora el Congreso del Estado se está convirtiendo en una casa de reclamos".

Palomeque Pineda insistió que no se ha brindado al sector agropecuario una atención como en verdad amerita/ Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Palomeque Pineda insistió que no se ha brindado al sector agropecuario una atención como lo que es, un sector estratégico, no obstante que en el 2019 la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca tuvo un presupuesto autorizado por el Congreso del Estado de 406 millones 331 mil 937 pesos con 94 centavos, para el 2020 fue de 336 millones 838 mil 744 pesos con 22 y para el 2021 de 227 millones 336 mil 922 pesos con 40 centavos.

De acuerdo con la legisladora local que concluye funciones constitucionales el último día de este mes, reiteró que no está en contra de la dependencia, y de su titular -Zaynia Andrea Gil Vázquez- ni del Congreso del Estado, simplemente la exigencia es hacer lo que no se ha hecho, hacer bien lo que no se ha querido hacer, porque Chiapas depende del campo y si no se le atiende a sus productores no hay posibilidad de producir.