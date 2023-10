Ha pasado un mes y no hay solución: amanecen en Tuxtla normalistas de Jacinto Canek

Alumnos de la Escuela Normal Intercultural Bilingüe Jacinto Canek del municipio de Zinacantán amanecieron en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, temprano prepararon desayuno y café, permanecen bajo una lona, en las bancas, bajo los árboles, algunos duermen y advierten que permanecerán en plantón hasta encontrar repuestas para el mantenimiento de tres autobuses del transporte escolar que les sirve para desplazarse a diversas comunidades rurales indígenas.

Amanecieron en Tuxtla Gutiérrez los normalistas de la Jacinto Canek / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Rodolfo, uno de los voceros, explicó que la única exigencia desde el día de ayer es que se reparten nuestra unidades escolares, desde el 30 de agosto suspendieron sus actividades académicas y no las han reanudado, en su oportunidad dice, presentaron sus demandas ante las autoridades educativas que les pidieron priorizar el diálogo.





Sin embargo, ha pasado más de un mes y no hay solución, hasta ahora seis de octubre no tenemos una resolución para nuestra problemática y se diluyó la promesa de diálogo por parte de las autoridades educativas y ante ello, pedimos al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, a la Secretaria General de Gobierno Victoria Cecilia Flores Pérez, al subsecretario de Gobierno, Jorge Cruz Pineda, la atención a las demandas.

No hemos tenido una respuesta como tal y seguimos con el paro académico, desde ayer y hoy estamos esperando una respuesta que ante la falta de ello seguiremos en el plantón indefinido, no estamos haciendo nada indebido, todo está garantizado en los artículos sexto y noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el derecho a la libre manifestación, expresión y la libre reunión.

Sufrimos de hambres desvelo, frío, lluvias, del calor cosa que no tuvimos que haber pasado, nos desgastamos económicamente, físicamente, psicológicamente, con la intensión de buscar justicia que hasta ahora no hemos tenido y afecta a 350 alumnos indígenas divididos en doce grupos pertenecientes a nueve grupos indígenas de escasos recursos económicos, y necesitamos de las tres autobuses, una definitivamente ya no funciona, comentó el vocero.

Comentó que son hijos de obreros, indígenas y campesinos son de escasos recursos económicos y dependen de lo único que cosechan, es el único medio del que nosotros podemos vivir, saben que lo que pedimos no es un capricho, no es un lujo, sino una necesidad, no vemos otra manera de avanzar que alzar la voz por las causas que son justas.