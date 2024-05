Denuncia ciudadana: habitantes de la Linda Vista Shanká piden calles y alumbrado

Con más de 20 años familias de Linda Vista Shanká, han sufrido por falta de pavimentación en calles, además de alumbrado público y seguridad, pues a decir de los vecinos hay motos extorsionando tiendas, y robos a transeúntes, así como apagones de luz.

Teresa de Jesús Vázquez Coutiño, vive en la colonia y lleva años enfrentando una serie de problemas que afectan su salud y seguridad debido a la falta de infraestructura y servicios adecuados.

Calle de la Linda Vista en pésimas condiciones / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

En entrevistas, Teresa expresó su frustración sobre el estado de su calle: "los vecinos que metieron papeles supuestamente salió el proyecto de esta calle, pero dicen que no, que porque aparecía como calle pavimentada, hace muchísimos años tenía chapapote pero los tráiler lo destruyeron", mencionó.

La situación es tan grave que Teresa se ve obligada a permanecer encerrada en su casa debido al polvo. "Cada 8 días estaba ya enferma de la gripa, mi hija venía me regañaba, me decía 'ay madre otra vez con la tos por el mucho polvo'", explicó. Este problema de polvo constante no solo afecta su salud, sino que también contribuye al deterioro de la calle durante la temporada de lluvias, creando grandes agujeros y dificultando el paso de vehículos.

E incluso han mencionado que en temporada de lluvia, los habitantes han tenido que hacer sus propios muros, para evitar que el agua entre a sus casas, ya que en años pasados sufrieron inundaciones.

La falta de vecinos en su calle agrava la situación, pues hay menos apoyo comunitario para exigir mejoras. "Yo soy la que vivo aquí y la de enfrente. Si no hay apoyo, coma hoy en temporada de lluvia cómo se pone", mencionó Teresa, quien en temporada de lluvia enfrenta una difícil situación.

Además de los problemas con las calles, Teresa también enfrenta cortes de luz frecuentes. "La semana antepasada se fue la luz desde las 4:30 hasta las 11:00 de la noche y han habido muchos apagones", dijo. Estos apagones no solo afectan su vida diaria, sino que también la obligan a encerrarse por motivos de seguridad, además ella cuenta con una tiendita, donde se han hechado a perder sus productos.

La inseguridad en la zona ha aumentado, con motos extorsionando tiendas locales. "Me encierro porque ahorita con el ojo de las motos que están extorsionando las tienditas menos por ahí, mejor me encierro", comentó Teresa, quien vive con su nieto que a veces se ve obligado a quedarse en su trabajo por miedo a regresar tarde.

Doña Teresa, hace un llamado urgente a las autoridades para que intervengan y mejoren las condiciones de su colonia. "¿Usted qué pediría a las autoridades?

Ay que me arreglaran esta calle, es 1ero de Mayo entre 18 y 21 de marzo en la colonia Linda Vista Shanká", abundó, quien espera que su situación sea atendida antes de que las lluvias y los problemas de seguridad empeoren aún más su calidad de vida.