Habitantes de Pantelhó amenazan con bloquear vías clave y centro de Chiapas

A ocho días de la fecha en que debía asumir la nueva autoridad municipal de Pantelhó, el conflicto político persiste sin solución. Este martes, habitantes de esa región que se mantienen en plantón en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, amenazaron con bloquear la carretera que comunica San Cristóbal de Las Casas con la capital del estado y con ampliar los bloqueos en el centro de la ciudad. Don Alberto Cruz Gómez, coordinador del pueblo de Pantelhó, declaró que no darán marcha atrás en su exigencia: el Congreso del Estado debe nombrar como presidente del concejo municipal a Julio Pérez Pérez, la persona que ellos proponen.

Actualmente, los manifestantes bloquean los tres accesos al Congreso del Estado. "Venimos con la gente de las 65 comunidades para exigir al Congreso una respuesta, porque el gobierno del estado nunca ha escuchado nuestra voz. Hemos entregado documentos desde marzo de este año, pero no se nos ha respetado", afirmó Cruz Gómez.

El conflicto se originó cuando el gobierno designó a Juan Gómez Sántiz como presidente del concejo municipal, a quien los habitantes acusan de estar vinculado a la familia Herrera, señalada por la comunidad de cometer crímenes durante décadas. "Los Herrera son cómplices de asesinatos, robaban ganado, metían bombas y veneno en nuestros terrenos. No queremos que gobiernen ni ellos ni Juan Gómez Sántiz, quien fue designado por el Congreso", denunció Cruz Gómez.

Los habitantes exigen que el Congreso del Estado ratifique a Julio Pérez Pérez como presidente del concejo municipal, advirtiendo que, de no obtener una respuesta favorable, intensificarán sus acciones. “Además de bloquear la carretera, también tomaremos tiendas. Si nos dan solución, no haremos nada, pero queremos una respuesta inmediata. No aceptamos ni a los Herrera ni a Juan Gómez Sántiz”, insistió Cruz Gómez.

Francisco Gutiérrez Cortés, habitante de San Caralampio, en Pantelhó, agregó: "Si no hay solución en 24 horas, vamos a bloquear el puente de Chiapa de Corzo en la carretera federal Tuxtla-San Cristóbal".

Otro manifestante de San Antonio El Encanto señaló que, tras ocho días en el plantón, siguen sin recibir soluciones por parte del gobierno. “Queremos que nos escuchen y respeten. Si no es así, tomaremos la carretera internacional en Chiapa de Corzo", advirtió.

El concejo municipal designado por la Comisión Permanente de la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado está integrado por Juan Gómez Sántiz como presidente; Marta Ovilia Trejo Hernández como síndica; y los regidores Alberto González Sántiz, Rebeca Cortés Hernández y Rubén Herrera Gutiérrez. Sin embargo, los manifestantes rechazan esta designación y exigen la ratificación de su propio candidato.

