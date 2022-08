Vecinos del Barrio San Francisco exigen puente peatonal

Desde hace más de 5 años vecinos del barrio San Francisco ubicado en el poniente de la ciudad tienen que atravesar la calle que se encuentra ubicada en la 14 avenida sur entre segunda y tercera oriente a través de una tubería pluvial, los vecinos comentan que a pesar de que ya se han reportado accidentes fuertes en el sitio, aún no se toman cartas en el asunto pues las autoridades evaden responsabilidades.

En el barrio San Francisco de Tuxtla Gutiérrez existe una zona que fue destruida, las versiones señalan que fue por las lluvias y otras más dictaminan que fueron las autoridades quienes derribaron el antiguo puente y calle que había anteriormente, sin entrar en tanto detalle en lo anterior, los vecinos actualmente exhortan a que se tomen cartas en el asunto y se realice la construcción de un nuevo puente y es que tienen muchos años arriesgando sus vidas al pasar sobre una tubería, ademas que en temporada de lluvias es un hecho que prácticamente pierdan la luz en sus viviendas.

“Es un problema de años atrás, incluso nos tenemos que acostumbrar a pasar por esta tubería que encima de ser insegura también ya se está tambaleando, han habido accidentes feos, han caído ancianos y pequeños por lo que necesitamos que se nos escuche y es que cuando vamos a un lugar nos mandan a otro y así nos tienen dando vueltas”. Josué Vazquez, vecino.





Vecinos del Barrio San Francisco exigen un puente peatonal pues tienen que usar una tubería como puente para trasladarse de un lugar a otro pic.twitter.com/jk1rYIgYxr — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) August 5, 2022





Los vecinos refieren a que han asistido a Conagua, al municipio, a la secretaría de obras públicas del estado, sin embargo nadie se ha querido hacer responsable y en los últimos años así los han tenido dando vueltas, pues pasa el tiempo y cada vez se pierden más las esperanzas de que el puente sea construido para garantizar su seguridad.

De igual forma, debido al derribo del anterior puente y calle, las demás vías que están cerca ya han presentado fisuras por lo cual, los vecinos informan que no únicamente es por el tema de la comodidad sino que ya es un tema de seguridad pues temen que más calles de la localidad terminen tal y como terminó esta.





Vecinos tienen que usar una tubería como puente para trasladarse de un lugar a otro / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





“No lo hacemos porque seamos flojos y queremos llegar más rápido, lo hacemos porque es nuestra integridad, en la noche no se ve nada, hasta miedo da pasar porque si te caes te puedes llegar a lastimar muy grave, aún así las calles ya se están viendo afectadas y no es justo que las autoridades no se preocupen por nosotros” Andrés Robledo, vecino.

Por ahora los colonos afirmaron que seguirán intentando y buscarán otra forma de presionar a las autoridades con la finalidad de que puedan ser escuchados y así resolver este problema que ya ha dejado a varios lesionados del lugar.