Habrán elecciones de alto grado de dificultad afirma dirigente estatal del PAN

Los seis municipios en los que se desarrollará el proceso electoral local extraordinario para las elecciones del 3 de abril son de alto grado de dificultad, en los que se requerirá una gran estrategia de conciliación, de diálogo, de acuerdos y de operación política por parte de la Secretaría General de Gobierno, sostuvo el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Carlos Alberto Palomeque Archila.

Enfatizó que el éxito no solo dependerá del buen trabajo de los órganos electorales, ni de la responsabilidad o la civilidad que tendrán que aportar los partidos políticos, tienen que ver con la exigencia de atención a añejas demandas por parte de comunidades que no deberían vincularse con el proceso electoral pero seguramente impactarán.





Acerca del tema: En abril inicia proceso electoral para 6 municipios de Chiapas





El caso de Honduras de la Sierra es complejo porque varias de sus comunidades no desean pertenecer a esta municipalidad, se creó en septiembre del 2019 de un proceso que inició en el 2018, su primera autoridad fue un concejo municipal instalado en marzo del 2020, pero desean seguir perteneciendo a Siltepec, no actualizaron credencial de elector, no cambiaron su sección electoral y sigue perteneciendo a su anterior territorio municipal.

El proceso de creación de este nuevo municipio llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en julio del 2019 validó el decreto 205 de creación por parte del Congreso del Estado, en la controversia constitucional 234/2019, promovida por el ayuntamiento de Siltepec, el 6 de junio del 2021 sería su primera elección constitucional pero no permitieron la instalación de 16 casillas.

Analiza que nada será fácil en este proceso electoral, en Siltepec, antes del 6 de junio del 2021 sustrajeron 31 paquetes electorales de las instalaciones del Consejo Municipal Electoral del IEPC, un grupo de hombres de la región se adjudicó el hurto en protesta por la falta de atención a sus demandas también vinculadas con la separación de sus comunidades para crear otro territorio autónomo.









Mientras que en Venustiano Carranza la disputa del control político de organizaciones sociales no permitió generar condiciones de seguridad para el proceso electoral ordinario, ahora se intenta reponer el procedimiento y sigue siendo complejo, en el que sin duda mucho tendrían que abonar sus comunidades, sus habitantes, sus organizaciones para avanzar en el proceso de pacificación y de reconciliación.

Los otros tres municipios donde sí se realizó la jornada electoral, para el dirigente del PAN en Chiapas, el escenario sigue siendo complejo, debido a que tras las elecciones del 6 de junio en El Parral se sustrajeron y quemaron 12 paquetes electorales y se cancelaron otros tres por el órgano electoral, como consecuencia se anuló la contienda política para integrar nuevo ayuntamiento y en Emiliano Zapata también hubo quema de boletas electorales, y se anuló la elección.





Local 14 partidos en Chiapas gastarán este año más de 149 mdp





En Frontera Comalapa también hubo elecciones pero a la vez, sustracción y quema de paquetes electorales, ahí el IEPC entregó constancia de mayoría a la planilla del Partido Verde Ecologista de México, pero los órganos jurisdiccionales local y federal la anularon, ahora para el proceso electoral tiene que haber no solo voluntad política de los partidos, el mayor esfuerzo y compromiso de autoridades electorales, sino una gran conciliación y operación política para que las comunidades garanticen las elecciones para el primer domingo de abril, los actos que podríamos firmar no resolverán todo, insistió Palomeque Archila.

Reiteró que el tema es muy delicado, es complejo, por nuestra parte, respaldaremos al IEPC en sus tareas, pero faltará la concientización con la gente, ojalá la Secretaría General de Gobierno pudiera informar a los partidos políticos el procedimiento a seguir, nos pidieron un voto de confianza, se lo hemos dado para ir generando las condiciones políticas y sociales, deseamos abonar a la paz social.

Ya están en marcha las actividades desde el 1 de febrero, debemos todos construir el mejor camino para las elecciones del 3 de abril y lo que se tenga que resolver en la cadena impugnativa que se cumpla conforme a derecho y quienes ganen asuman el cargo el 1 de junio, no será fácil reiteró, pero los candidatos tienen que abonar a generar paz y tranquilidad en cada uno de los municipios y no violencia, subrayó.